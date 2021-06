Wales berget annenplassen tross Italia-tap – Sveits må vente i spenning

Med seieren går Italia til åttedelsfinale med tre strake seire og 7-0 i målforskjell så langt i EM. Der møter de Ukraina eller Østerrike.

– Vi kunne ikke gjort det bedre, annet enn å score noen flere mål. Det var ikke enkelt, det var ekstremt varmt og en veldig fysisk kamp, så gutta spilte bra, sa landslagsjef Roberto Mancini etter kampen.

Wales klarte med nød og neppe annenplassen i gruppe A og sikret den andre direkte plassen til cupspillet. Waliserne endte til slutt med fire poeng, det samme som Sveits, men med bedre målforskjell.

Stolt Bale

Det var samtidig lenge usikkert om de ville holde unna søndag. Med et sveitsisk lag som styrte kampen mot Tyrkia, og med Wales redusert til ti mann etter at Ethan Ampadu fikk direkte rødt i det 55. minutt, kunne fort Sveits gått forbi. Det gjorde de imidlertid ikke, og walsierne kunne senke skuldrene.

– Vi visste at det ville bli veldig vanskelig fra start. Det ble mye løping og forsvarsjobbing. Jeg er stolt av gutta, vi har klart det, sa kaptein Gareth Bale til ITV Sport etter kampen, ifølge BBC.

– Nå må vi restituere, ta en pause og bli klare til ny dyst, sa han.

Sveits må nå vente i spenning på utfallet i de andre gruppene, men sjansene for avansement er trolig gode. Det er store sjanser for at alle tredjeplasserte lag med fire poeng ender blant de fire beste av totalt seks treere.

Tyrkia endte sist i gruppa etter tre strake tap og 1-8 i målforskjell.

Drømmestart

Italia styrte første omgang i Roma søndag, skapte en del brukbare sjanser, men slet med å få ballen helt inn i nettmaskene. De kunne fort ha ligget under dersom Wales-spiller Chris Gunter hadde klart å styre en heading etter snaue halvtimen i mål.

Italia tok likevel ledelsen seks minutter før pause da Matteo Passino styrte et frispark fra Marco Verratti i mål.

I Baku fikk Sveits en drømmestart på kampen. Etter seks minutters spill fikk Haris Seferovic æren av å sende Sveits i ledelsen. Svakt forsvarsspill fra tyrkerne førte til at Seferovic fikk vende opp på 17 meter og sende ballen lavt forbi keeper.

Tyrkia kom til noen sjanser både før og etter målet, men da Tyrkia igjen ble for passive i forsvarsspillet halvveis i omgangen kunne Xherdan Shaqiri klinke ballen i krysset fra 18 meters hold og doble ledelsen.

Sveitserne gikk fullt fortjent til pause med 2-0. Da Italia samtidig hadde tatt ledelsen 1-0 mot Wales, nærmet sveitserne seg den viktige annenplassen, men hadde fremdeles to mål opp på målforskjellen.

Rødt kort og Tyrkia-mål

Etter pause fortsatte Italia å styre på Olympiastadion, men ti minutter ut i omgangen var Wales farlig frampå. Gleden over de gode taktene ble derimot kortvarig. Like etter fikk nemlig Ampadu direkte rødt kort etter å ha gått til med strak fot og knottene først på Federico Bernardeschi.

Tross utvisningen unngikk Wales å slippe inn flere mål. Italia kom til noen få store sjanser, men også Gareth Bale var nær ved å sette utligningen den siste halvtimen.

Optimismen i den sveitsiske leiren var nok på rekordnivå etter det røde kortet, men dessverre for alpenasjonen skulle det ikke gå lang tid før Irfan Kahveci på vakrest mulige måte plasserte ballen i krysset fra 19 meter. Tyrkernes eneste mål i mesterskapet.

Shaqiri satte sin andre for kampen like etter, men det ble to mål for lite for sveiserne, som må krysse fingrene for at det blir plass i åttedelsfinalene.