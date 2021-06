Depay klar for Barcelona

Det bekrefter den katalanske fotballstorheten på sine nettsider lørdag.

Depay kommer fra franske Lyon og hentes gratis. Kontrakten hans utløper i sommer. Avtalen som nå er signert med Barcelona, strekker seg ut 2022/23-sesongen.

Depay spiller i øyeblikket EM med Nederland.

27-åringen så ut til å være på vei til Barcelona allerede i fjor sommer, men overgangen klappet da sammen. Den offensive spilleren scoret 20 mål for Lyon i franske Ligue 1 sist sesong.

– Alle vet at jeg er blitt koblet til Barcelona i lang tid, og at jeg ønsker å spille under Ronald Koeman. La oss vente og se, sa Depay i forrige uke.

Den tidligere Manchester United-spilleren har den siste tiden stått fritt til å velge sin neste klubb. Han avslo et tilbud fra Lyon om en forlenget avtale.

Barcelona-trener Ronald Koeman trente Depay i to år på det nederlandske landslaget. Nå gjenforenes de.

Klubbpresident Joan Laporta har den siste tiden vært tydelig på at Barcelona ikke har store penger å bruke i overgangsmarkedet. Depay-signeringen passer dermed klubben svært godt.