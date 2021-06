Sand i øyet hindret Hovland – trakk seg fra US Open

Den bisarre hendelsen skal ha skjedd i forkant av fredagens runde. Hovland skal ha fått sand i øyet under oppvarmingen til runde nummer to av den prestisjetunge turneringen i San Diego.

Likevel startet han runden, og etter ti hull var han seks slag over par. Da hadde han spilt med solbriller, noe som åpenbart ikke så ut til å fungere.

Etter en dobbeltbogey på hull nummer ti valgte han å trekke seg fra turneringen. Han skal ha uttalt at det var for smertefullt til å kunne fullføre, og man kunne se TV-bilder av Hovland etter at han trakk seg, der han gned seg i øynene og tydelig ikke var i toppslag.

Med totalt ni slag over par var Hovland langt unna å klare cuten, som vil si å kunne spille de to siste rundene i turneringen, da han trakk seg.

– Det er en første gang for alt, skriver Hovland på Instagram.

Der har han lagt ut en selfie med en lapp over sitt venstre øye. Han skriver videre at «den unike San Diego-sanden» bestemte seg for å bli værende i øyet.

Han avslutter innlegget med: «Fra spøk til alvor. Jeg måtte trekke meg, men jeg er snart tilbake. Takk for meldingene!»

Engelske Richard Bland og Russel Henley fra USA leder turneringen etter dag to fem slag under par.