Ibrahimovic operert i Roma

39-åringen vil sette i gang med rehabilitering med en gang, opplyser den italienske storklubben på sine nettsider.

Svensken skadet seg mot Juventus 9. mai og mistet dermed også sommerens EM-sluttspill.

Operasjonen ble gjort med to kirurger på et sykehus i Roma med Milans leger og knespesialist til stede. Det er uklart når Ibrahimovic, som scoret 15 ganger for Milan denne sesongen, vil være klar for spill igjen.

Sveriges landslagssjef Janne Andersson spurte Ibrahimovic om han var tilgjengelig i Sveriges reservetropp i EM på grunn av koronatilfeller, men han måtte takke nei på grunn av kneet.

Ibrahimovic har kontrakt med Milan fram til juni neste år.