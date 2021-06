Dommersjefen lar seg begeistre av EM-dommernes høye list

Han mener det er en helt tydelig linje fra Uefa, og noe som vil vare ut mesterskapet.

– De har lagt en høy list, og det viktige er at det er konsekvent. Jeg ser det gjenspeiler seg i alle kampene, og det har så langt vært svært god dømming, sier Hauge til NTB.

Han mener dommerne kan legge seg på den høye lista, fordi de vet at de har VAR i bakhånd. Grove feil vil bli rettet av videodømmingen. Samtidig påpeker Hauge at det også har vært høy list for når VAR blir tatt i bruk så langt i mesterskapet.

– Det er gøy fotball vi ser for tiden. Og dommerne spiller en rolle i å skape flyt i spillet og mange dueller, sier Hauge.

Må være intensitet

Han påpeker at det er mulig å finne grunner til å blåse etter flere dueller, men at dommerne bevisst lar mer passere, mens VAR bevisst brukes til kun å slå ned på grove feil.

– Jeg er imponert over hvordan spillerne reagerer på det. Man kunne blitt frustrert og forbannet. Men de innordner seg. Da får vi god fotball og god dømming, sier Hauge.

Han viser til situasjonen i kampen mellom Tyskland og Frankrike, der Kylian Mbappé ble felt av Mats Hummels bakfra. Hadde dommeren dømt straffespark, ville VAR ikke ha endret på det, sier Hauge.

Situasjoner som denne er et eksempel på dueller som vil kunne slippe straff med den lista dommerne har lagt seg på i EM. Det vil vi også kunne se mer av i Norge og andre ligaer.

– Alle mesterskap blir et utstillingsvindu og en referanse for andre ligaer, og det er noe vi tar inn over oss, sier Hauge.

– Slik VAR skal brukes

Dommersjefen viser til at den høye lista også gjenspeiler seg i det norske dommere og kolleger rundt om i Europa allerede jobber med.

– Vi som er norske dommere har fått samme klipp og bilder tilsendt som Uefa-dommerne har gått gjennom før mesterskapet. Der handler det blant annet om dette. Skal vi blåse straffespark så må det være en intensitet i forseelsen, sier Hauge.

VAR er foreløpig ikke aktuelt i Norge, men Hauge synes uansett det er interessant å se hvordan videodømmingen blir brukt i EM.

– Jeg er imponert over hvordan de håndterer VAR, det er i tråd med spillereglene og det vi får presentert i møter med Uefa. Det er en referanse til andre ligaer, som Premier League, om hvordan VAR skal brukes, sier Hauge.