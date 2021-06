Meldingen er de første ordene Eriksen deler offentlig siden han ble rammet av hjertestans og falt om i lørdagens EM-kamp mot Finland.

Eriksen ble berget av det medisinske teamet som var til stede i Parken, og han har det nå – etter forholdene – bra.

Christian Eriksen viser tommel opp fra sykesenga. Foto: Instagram

– En stor takk for alle deres søte og utrolige hilsener og meldinger fra verden over. Det betyr mye for meg og familien min, skriver han på Instagram.

– Jeg har det fint – etter forholdene. Jeg må fortsatt gjennom noen undersøkelser på sykehuset, men jeg føler meg OK. Nå skal jeg heie på guttene på Danmark-laget i de neste kampene. Spill for hele Danmark, fortsetter 29-åringen.

På bildet gir den danske fotballstjernen tommel opp.

Danmark spiller sin neste EM-kamp mot Belgia torsdag. De tapte åpningskampen 0-1 mot Finland på svært dramatisk vis. Spillerne måtte gå på banen igjen under to timer etter at Eriksen ble rammet av hjertestans.