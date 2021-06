EM fortsetter for Danmark: – Man kommer til å se noe spesielt i Parken på torsdag

– Vi har merket støtten overalt, og det er noe vi setter utrolig stor pris på. Jeg vet at Danmark står for at vi står sammen i motgang. Og jeg er ikke i tvil om at man kommer til å se noe spesielt i Parken på torsdag. Ikke bare for oss spillere, men for alle folk, sa Barcelona-spiller Martin Braithwaite da han møtte pressen for første gang etter Eriksens kollaps.

Midtbanestjernens tilstand er rapportert å være stabil etter lørdagens hjertestans. Mesterskapet går videre, og den danske troppen må prøve å mobilisere i en vanskelig situasjon. Belgia, en av mesterskapsfavorittene, er neste oppgave.

– Det er noe jeg ser fram til. Og jeg bruker det som motivasjon til å gå ut og spille fotball for Christian på torsdag, sier Braithwaite.

Belgias stjernespiss Romelu Lukaku åpnet med to scoringer da hans landslag slo Russland i det første oppgjøret lørdag kveld. Han fant umiddelbart et kamera og sendte en hilsen til sin gode venn og klubbkamerat i Inter.

– «Chris, Chris. Styrke, gutt. Jeg elsker deg», sa Lukaku.

– Fortsatt i turneringen

Med null poeng og to kamper igjen bør Danmark helst få med seg noe mot Belgia før den siste kampen mot Russland. Likevel kan det holde med tre poeng for å bli en av de fire beste tredjeplasserte lagene som går videre.

– Vi er fortsatt i turneringen, og vi er fortsatt et lag, som vi alltid har vært, og vi kjemper til det siste, sier målvakt Kasper Schmeichel.

Søndag trente ikke det danske laget. Mandag etter pressemøtet var laget samlet på banen igjen og prøvde å gjøre situasjonen normal igjen så langt det lot seg gjøre.

Det har også vært et ønske fra Eriksen i samtale med spillergruppen: At de danske spillerne skal se framover.

– Han fortalte på sin egen måte at vi skulle se framover mot kampen på torsdag. Det betød mye, sier midtbanekollega Pierre-Emile Højbjerg.

– Gi vårt beste

Torsdag blir det plass til 25.000 tilskuere i Danmarks nasjonalarena, hvor Eriksen nok vil ligge langt framme i bevisstheten til spillere, trenere og tilskuere. Danmark skal prøve å få med seg noe etter 0-1-tapet for Finland i EM-innledningen.

– Det viktigste i denne situasjonen er at vi gjør som vi alltid har gjort, og som vi gjorde her forleden. Vi skal gi vårt beste. Noen ganger er vårt beste ikke nok, men så lenge vi gjør det, kan vi se hverandre i øynene og si at vi gjorde det vi kunne, sa Schmeichel.