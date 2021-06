Sterling fikset drømmestart for England

Først i det tiende forsøket lyktes England å få en perfekt start på et europamesterskap.

Sterling utnyttet et gjennomspill fra Leeds' Kalvin Phillips i det 57. minutt, etter et angrep i 17 trekk. Avslutningen til Sterling, delvis liggende, var innom den kroatiske keeperen før ballen gikk i mål. Phillips ble av BBCs eksperter kåret til banens bestemann.

– Jeg har alltid sagt at dersom jeg spiller et mesterskap på Wembley, så må jeg score. Det er fint at det gikk slik, sa Sterling til BBC.

Han er oppvokst i Neasden, rett ved arenaen i Nordvest-London.

Kort før scoringen hadde hjemmepublikum så smått begynt å bli frustrert over Englands spill.

Grep sjansen

Sterling var ikke toneangivende for Manchester City siste del av forrige sesong, men han fikk likevel full tillit av landslagssjef Gareth Southgate. Sterling har scoret 13 ganger på sine 17 siste landskamper.

– Det er flere grunner til at jeg ikke har scoret for klubben min (i det siste), men det betyr ikke noe nå. Jeg er på landslaget og har det gøy med fotballen, sa Sterling.

England har ikke vunnet et seniormesterskap siden VM på hjemmebane i 1966. Årets lag skal spille sine tre gruppekamper i London og har også så godt som hjemmebane i resten av EM om det skulle bli finaleplass 11. juli.

Kroatia slo England i VM-semifinale for tre år siden.

Phil Foden traff stolpen etter bare fem minutter. Ballen var innom en kroatisk forsvarer på veien mot målet.

Kroatia fikk sin beste sjanse i tilleggstidens siste sekunder, men innbytter Mario Pasalic traff ikke mål fra god posisjon etter et innkast.

På tribunen

Jude Bellingham kom inn som reserve for Harry Kane. Dermed ble 17-åringen tidenes yngste spiller i et EM-sluttspill for menn. Han fyller 18 år 29. juni.

Harry Maguire var ikke med i Englands kamptropp på 23 spillere. Han skadet seg 9. mai og har ikke vært i spill siden.

20.000 tilskuere hadde fått på plass på Wembley, der spillerne kjempet i stekende sol og 27 grader i skyggen.

Dette er de gjenstående kampene i gruppen, mandag: Skottland – Tsjekkia (Glasgow). 18. juni: Kroatia – Tsjekkia (Glasgow), England – Skottland (London). 22. juni: Tsjekkia – England (London), Kroatia – Skottland (Glasgow).