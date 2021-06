Drillo foran fotball-EM: – Danmark kan bli farlige

– Tyskland skal man alltid regne med, de ser sterke ut. Frankrike blir også veldig bra. Når du har Griezmann, Mbappé og Benzema foran der, med Pogba like bak, så blir det farlig. Belgia har jeg ikke så tro på, sier Drillo til NTB.

Han skal kommentere rundt 15 kamper for NRK under mesterskapet, samt finalen på Wembley.

– Men de to lagene er jo i en tøff gruppe med Portugal, og man må alltid regne med Ronaldo. Portugal ser bra ut. Det er tre land som fort kan vinne mesterskapet. Det blir et utrolig spennende mesterskap.

– Hvis du måtte ha tippet – hvem tror du vinner?

– Jeg sier som Benny Lennartsson – «Jag er fotbollstrenare, ingen jækla spåmann! sier Drillo og ler.

Danmark?

Han slår også et slag for danskene.

– Nesten alle spillerne spiller i gode ligaer og får mye spilletid. De har flere veldig gode spillere og kan fort bite godt fra seg.

– Sverige, da?

– Jeg tror Sverige kommer til å savne Zlatan, jeg har alltid vært begeistret for han. Jeg tror ikke svenskene har kapasiteten til å gå helt til topps. Så vet jeg ikke så mye om alle andre land, som Tsjekkia og Nord-Makedonia.

Og som et lite apropos fra Drillo, i en bisetning:

– Nord-Makedonia har noe som få andre land har, nemlig å ha et fjell som er høyest i to land. Korab er det høyeste fjellet i både Nord-Makedonia og Albania. 2764 meter.

Hva med Norge?

Han tror Norge hadde slitt i mesterskapet.

– De er et godt stykke bak de beste, det er ingen tvil om det. Det er for få spillere som spiller på et høyt nivå, og som i det hele tatt får spille i gode ligaer. Jeg hadde ikke med meg verdens beste spillere da jeg ledet landslaget på 1990-tallet heller, men mange flere spilte på et høyt nivå og i gode ligaer.

Trender

På spørsmål om han tror på noen spesielle trender under mesterskapet, svarer Drillo:

– Jeg blir enormt imponert over individuelle ferdigheter, som er på et helt annet nivå nå enn for 10–15 år siden. Likevel ser jeg at det gjøres mange feilvalg, og det er mye rart på defensiv organisering. Det er også mulig å se i dag at en sideback ødelegger for offside med tre meter, sier han.

– Det er utrolig, og det forundrer meg fortsatt, at man kan gjøre såpass mange feil defensivt. At det gjøres feil offensivt er det litt lettere å forstå, fordi man må ta avgjørelsene mye hurtigere. Men at man ikke har kommet lenger defensivt er rart. Noen ganger ser jeg noen forsvarsfeil som jeg ikke tror at et juniorlag jeg hadde trent hadde gjort en gang, humrer Drillo.

Fotball-EM åpner med Italia mot Tyrkia i Roma fredag kveld.