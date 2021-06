Henrik Ingebrigtsen planlegger for bruk av høydehus til høsten

Pappa Gjert Ingebrigtsen var aktiv i forkant av idrettstinget, der det ble vedtatt å oppheve det særnorske forbudet fra 2003 for bruk av simulert høyde.

Henrik Ingebrigtsen ønsker likevel ikke å teste bruk av simulert høyde i de neste ukene. Ikke har han muligheten heller. Først på det ekstra idrettstinget i oktober skal de nye retningslinjene for bruk opp til vurdering.

– Vi venter til høsten. Da tar vi nok det i bruk. Nå har jeg nok med meg selv, sier Ingebrigtsen til NTB.

Han tenker at dette uansett ikke er det rette tidspunktet til å introdusere nye ting i treningshverdagen.

– Det handler om å holde seg til planen, og det vi vet fungerer. Vi må legge ned mest krefter der det har mest effekt. Bruk av høydehus er en overskuddsgreie. Det kan du ta i bruk når alt det andre er på plass. Da kan vi starte på det andre. Det er som måten du knyter skoene på. Det hjelper ikke hvordan du gjør det om ikke det andre er på plass. Det er toppen av kransekaka, forklarer den eldste av de tre løperbrødrene fra Sandnes.

Han sier at det er mest aktuelt å bruke høydehus i forkant av et høydeopphold i utlandet, slik at man er mest mulig akklimatisert når man ankommer høyden.

Rett på plass

Etter torsdagens 5000 meter på Diamond League-stevnet i Firenze drar Henrik og bror Jakob direkte til St. Moritz. Der har brødrene oppholdt seg ofte på sommerstid de siste årene. Der skal de også tilbringe mye tid fram til avreise Japan og OL i Tokyo.

Henrik Ingebrigtsen var i godt lune etter årsbeste og seier med 13.16,80 på 5000-meteren på Bislett sist fredag. Det var klar forbedring etter 13.27,07 i griseværet i Gateshead i Nord-England under Diamond League-åpningen.

På Bislett var han bare knappe tre sekunder fra å ta OL-kravet. Han er uansett OL-klar grunnet god ranking.

– Jeg måtte gå noen runder med meg selv etter Gateshead. Det er mest det mentale. Jeg kjente at jeg var tom da jeg sto på startstreken. Jeg hadde ingenting å gi. Kroppen var helt tom. Hodet styrer mye av hvordan kroppen kjennes ut. Det krevdes mye arbeid å komme til den startstreken i det hele tatt. Da jeg kom dit var jeg helt ferdig, og i tillegg kom de elendige forholdene. Jeg måtte slippe med én gang. Det er ikke slik det skal være, sier 30-åringen.

På Bislett gikk det mye bedre til tross for en trøblete hofte.

– Jeg drar på den ene foten, men det gjør ikke så mye når jeg føler meg såpass pigg ellers.

Ambisjoner

Torsdag er målet at det skal gå enda fortere i Diamond League-stevnet som er flyttet fra Roma til Firenze på grunn av kollisjonen med fotball-EM.

– Dette var bra Vi er inne på sporet av noe, og så får vi se i Firenze. Da blir det noe annet. Vi gleder oss til Firenze. Det tror jeg blir «en höjdare». Vi har et mål om å løpe fort, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Kanskje får vi også se Gjert Ingebrigtsens elev Narve Gilje Nordås i Firenze. I det hele tatt finnes det mange sterke norske kondisjonsløpere for tiden. Nivået er merkbart bedre enn for bare få år siden.

– Det er et løft i norsk friidrett og spesielt i øvelser som 3000 og 5000 meter. Jeg har en mistanke om at det er mange som driver og kopierer oss i treningen, og at det gir gode resultater jevnt over. Det nytter ikke bare å trene, det er måten du gjør det på som avgjør. Hvis det bare hadde handlet om å trene, så hadde alle løpt fort, mener Ingebrigtsen.