Spanias U21-landslag vant A-landslagets «generalprøve»

Litauen ble slått 4-0 i en kamp der troppen til EM-sluttspillet for senior ikke kunne benyttes som følge av at Sergio Busquets ble koronasmittet. Tirsdag kveld fikk landslagssjef Luis Enrique nok et smittetilfelle i form av Diego Llorente, og han er i ferd med å kalle inn mulige erstattere.

Av de 20 spillerne i troppen som møtte Litauen var det 19 debutanter. U21-trener Luis de la Fuenta fikk lede laget i det som regnes som en offisiell A-landskamp. Han startet med 10 debutanter pluss Bryan Gil.

Forrige gang Spania hadde 10 debutanter i en landskamp var mot Portugal i 1941, i den første landskampern siden borgerkrigen brøt ut i 1936.

Ni av spillerne i startelleveren startet også EM-semifinalen for U21-lag mot Portugal forrige uke. Midtstopper Hugo Guillamon, som mistet den kampen på grunn av karantene, tok plassen til ulykkesfuglen Jorge Cuenca og ga Spania ledelsen med scoring før det var spilt tre minutter. Han banket ballen inn etter at Manu Garcias innlegg etter en kort corner ble halvklarert.

Cuenca gjorde forrige uke selvmålet som sendte Portugal til EM-finale med 1-0-seier.

Brahim Díaz la på til 2-0 flott framspilt av Gonzalo Villar i det 24. minutt, mens innbytter Juan Miranda gjorde 3-0 direkte på frispark i det 54. minutt. En annen innbytter, Juan Puado, driblet av to mann og fastsatte resultatet i det 73. minutt med assist fra Bryan Gil.

Puado startet EM-semifinalen, men overlot spissplassen til Abel Ruiz i tirsdagens landskamp.