Zverev utklasset Ruuds overmann – møter Tsitsipas i semifinalen

Tyskeren vant 6-4, 6-1, 6-1 i en kamp som varte bare en time og 36 minutter.

– Det er hyggelig å være i semifinale, men det er ikke nok for meg. Jeg spiller ganske bra for tiden, og jeg håper å spille minst like bra i semifinalen. Aller helst bedre, sa Zverev.

Zverev, som er nummer seks på verdensrankingen, møter 5.-seedede Stefanos Tsitsipas i semifinalen. Begge er ute etter sin første Grand Slam-tittel. Grekeren tok seg av verdenstoer Daniil Medvedev i tre strake sett sent tirsdag kveld. Sifrene var 6-3, 7-6 (7-5), 7-5.

Medvedev ledet med et brudd i tredje sett, men Tsitsipas brøt tilbake til 4-4. Det gikk mot tiebreak, men på 6-5 til grekeren rotet Medvedev bort 40-0 i egen serve. På matchball prøvde han å narre motstanderen med en underarmsserve, noe Fokina lyktes med mot Ruud i 3. runde, men Tsitsipas gjennomskuet ham og avgjorde kampen med en retur.

– Jeg møtte en av de beste spillerne og måtte heve spillet mitt. Kampens siste game var kampens viktigste. Det ville vært enkelt å begynne å tenke på tiebreak, men jeg ble i øyeblikket og greide å avgjøre, sa Tsitsipas.

Fokina slo Ruud i en femsettsthriller fredag og fulgte opp med seier over argentinske Federico Delbonis i fire sett søndag, men han var sjanseløs i kvartfinalen.

Hissig

Zverev hisset seg opp over en dommeravgjørelse da Fokina avverget en bruddball i kampens fjerde game, og han kranglet med dommeren. Fokina holdt serven og brøt deretter til ledelse 3-2, men så samlet Zverev seg og gjorde kort prosess.

Tyskeren vant 16 av kampens 19 siste game på vei mot en utklassingsseier. Etter å ha brutt Zverevs serve tre ganger i første sett fikk ikke Fokina så mye som en bruddball resten av kampen.

– Etter første sett ble grunnlinjespillet mitt mye bedre, og jeg begynte å dominere slagvekslingene, sa Zverev.

15 strake

Han har slått voldsomt tilbake etter en stygg start på turneringen. Han tapte de to første settene i 1. runde mot kvalifiseringsspiller Oscar Otte, men har ikke avgitt et sett siden. Nå er han oppe i 15 på rad.

Det er tredje gang Zverev er semifinaleklar i en Grand Slam-turnering. Han nådde sin første og hittil eneste Grand Slam-finale i US Open i fjor. Da tapte han for Dominic Thiem i fem sett.

Tidligere samme år var han semifinalist i Australian Open.