Coronasmitte i Sveriges EM-tropp – Kulusevski testet positivt

Juventus-spilleren er isolert fra resten av troppen, opplyste landslagslege Anders Valentin på en pressekonferanse i Göteborg tirsdag ettermiddag. Resten av troppen fortsetter sin oppkjøring.

– Vi skulle gjennomføre en planlagt test i morges, og så kom Dejan og sa at han kjente seg litt forkjølet. Vi tok en hurtigtest, og den var positiv. Han ble isolert med en gang, sa Valentin.

– Det er godt håp om at han ikke har smittet noen andre, sa legen.

– Dette er kjempekjedelig, både for Dejan og totalt sett. Det skaper en viss uro, men samtidig håndterer vi det slik vi skal, og vår lege har kontroll på reglene. Når det oppstår ting som ikke er bra, må vi bare håndtere det, men jeg skulle gjerne vært dette foruten, sa landslagssjef Janne Andersson.

Svenskenes oppsatte pressekonferanse i Göteborg tirsdag på kort varsel framskutt to og en halv time, uten at det ble oppgitt noen grunn. En journalist tvitret litt senere at årsaken var en positiv coronaprøve, og det viste seg å holde stikk.

Sverige spiller sin første EM-kamp mot Spania i Sevilla mandag. Også Spania har hatt coronasmitte i troppen i den siste oppkjøringsfasen, da Sergio Busquets nylig testet positivt på viruset.

Spillere i den spanske troppen som hadde vært i nærkontakt med Busquets ble isolert, men i Sverige er ingen andre spillere definert som nærkontakter av Kulusevski.

Juventus-spilleren er nå uaktuell iallfall til den første EM-kampen, men han vil ikke bli erstattet i troppen.