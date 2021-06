USA vil samarbeide om mulig boikott av Beijing-OL

Nyhetsbyrået AFP skriver at et økende antall amerikanske politikere har tatt til orde for å boikotte vinter-OL i Kina.

– Når det gjelder OL, konsulterer vi tett med allierte og partnere for å se på de felles bekymringene vi har for å etablere en felles tilnærming, sa utenriksminister Antony Blinken i en høring i Kongressen.

Anklager om folkemord



Han la til at «det vil komme mer om det i ukene som kommer».

President Joe Bidens administrasjon har i flere måneder nektet å legge fram sin holdning til en mulig boikott.

Republikanerne ønsker en direkte boikott av Beijing-lekene på grunn av flere påståtte menneskerettighetsbrudd fra den kinesiske regjeringen. Kinas behandling av uigurene som av flere politikere er blitt beskrevet som «folkemord».