Hovland spilte seg opp på tampen i Ohio

Det ble også en birdie på hull 16 slik at Hovland totalt endte opp med to over par for dagen. 23-åringen har ikke fått det til å klaffe denne helgen, og totalt endte han opp med fire slag over par etter fire dagers spill.

Da Hovland var ferdig for dagen lå han plassert på delt 48.-plass, men det var mange som ennå ikke var ferdige med sitt spill. Til slutt endte ham opp med en 47.-plass.

I tillegg til en eagle og en dobbeltbogey, ble det to birdier og fire bogeyer på ham i søndagens spill.

Hovland hadde 17 slag opp til vinneren. Amerikanerne Patrick Cantley og Collin Morikawa endte begge opp med 13 slag under par, og det måtte omspill til for å kåre vinneren. Der avgjorde Cantley til sin fordel på første omspillshull.