I siste test før den svært viktige VM-kvalifiseringskampen mot gruppefavoritt Nederland 1. september, der utfallet kan bli avgjørende for Norges mulighet til å henge med i kampen om VM-billett utover høsten, testet landslagssjefen 4-2-3-1-formasjon og spillere i roller han håper de kan bekle om 87 dager. Svarene han fikk i første omgang var for det meste svært negative.

Hellas tok to måls ledelse etter å ha utnyttet slett norsk forsvarsspill, og framover var det svært lite som fungerte for Norge.

– Etter det første målet fikk gutta panikk og begynte å spille på instinktet i stedet for å samle seg rundt den kollektive tankegangen. Det er noe du som trener ikke vil se, sa Solbakken til TV 2.

Ved pause byttet Solbakken tre spillere og la om til 3-4-3-formasjon. Med tre midtstoppere, som motstanderen har benyttet mot Norge i de siste kampene, så han sitt lag heve seg. Det var også en midtstopper som stanget Norge inn i kampen igjen da Stefan Strandberg reduserte.

Underveis i omgangen byttet han også inn debutant nummer to og tre for dagen, og fire for samlingen, da Fredrik Aursnes og Fredrik Bjørkan kom inn. Norge jaget utligning mot slutten av kampen, men lyktes ikke mot et gresk lag som nå er ubeseiret i ti kamper.

Baklengs etter tolv trekk

Kampen startet egentlig brukbart for Norge. Kristoffer Zachariassen var frisk i debuten og skapte kampens første sjanse i det 8. minutt. Han slo en frekk tunnel og satte opp Birger Meling, som avsluttet fra spiss vinkel inne i feltet. Keeper slo til corner.

Et par minutter senere kom Zachariassen til skudd etter et nytt norsk hjørnespark, men ballen gikk rett over tverrliggeren.

Så gikk det fryktelig galt med den defensive strukturen da Hellas tok ledelsen. Angrepet startet da keeper Odisseas Vlakhodimos kastet ballen ut til egen midtstopper, og etter tolv trekk satte Giorgos Masouras ballen i mål. Grekerne hadde ikke hastverk, for niende trekk var fra egen halvdel. Det var altså et norsk lag i full defensiv balanse som ble satt sjakk matt.

Det var Kostas Tsimikas som slo hull på den norske balansen da han tredde ballen forbi tre norske spillere til Dimitris Pelkas. Stefan Strandberg var nær ham, men uten sikring, og valgte å vende og løpe mot eget mål i stedet for å gå i press. Pelkas kunne uhindret tre gjennom til Masouras, som stakk bak ryggen på Kristoffer Ajer og Meling. Så scoret han alene med keeper.

Raknet igjen

Åtte minutter senere raknet Norge igjen, denne gang gjennom et gresk angrep i åtte trekk med start på egen 16-meter. Raske pasninger fram og tilbake flyttet de norske ut av posisjon, og Pelkas fikk en stikker i bakrom ute på siden. Gregersen burde hatt full kontroll på innlegget ved lengste stolpe, men greide ikke å bestemme om han skulle dempe ballen til keeper eller klarere. Den gikk over ham, og Tsimikas kunne banke den inn i midten der Androutsos enkelt kunne bredside inn 2-0.

Solbakken ville teste Gregersen i en for ham uvant backrolle med tanke på kampen mot Nederland, i håp om å bruke hans defensive kvaliteter mot farlige Memphis Depay. Etter 25 minutter mot Hellas flyttet han Gregersen inn i midtforsvaret og Ajer ut på backen.

Zachariassens flate skudd som keeper holdt uten problemer var alt Norge skapte resten av den første omgangen. Solbakken gjorde tre bytter ved pause og endret formasjon, i håp om å avverge en demoraliserende ydmykelse.

Blant andre satte han inn Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt, som begge er utestengt mot Nederland og derfor i utgangspunktet ikke skulle være med i generalprøven.

I det 64. minutt fikk to av forsvarerne oppreisning da Strandberg reduserte. Gregersen kriget i lufta på Ødegaards hjørnespark fra høyre. Bak den duellen snek Strandberg seg foran innbytter Khristos Tzolis og nikket stolpe-inn.

Sørloth var nær 2-2 på et nytt Ødegaard-hjørnespark i det 79. minutt. Norge hadde tosifret antall i både cornere og avslutningsforsøk, men det ble bare nesten søndag.