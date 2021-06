Isjkeldin har seks VM-titler, og vant så sent som i vår det russiske sluttspillet. Han var regnet som en av verdens beste bandyspillere.

Under VM i Vänersborg i 2019, som Russland vant, ble Isjkeldin kåret til den beste midtbanespilleren i mesterskapet. Han var kjent for sitt driv med ballen og sitt enorme skudd.

Russeren ble funnet død lørdag. Ifølge russiske medier døde 30-åringen av en blodpropp mens han sov.

«Det er så tragiske nyheter at det er umulig å tro på det. Et sjokk. Det er et uerstattelig tap, ikke bare for russisk bandy, men for hele bandyverden», skriver gamleklubben hans, Jenisej.

Også flere norske klubber har lagt ut sine kondolanser til den russiske spilleren. Han spilte sist mot Norge i VM i 2018, da Norge tapte 1-15 foran 9.432 tilskuere. Da scoret Isjkeldin to mål i storseiere.

Han spilte for Jenisej i 2020/21-sesongen og vant det russiske sluttspillet, men meldte overgang til SKA Neftianik i sommer.