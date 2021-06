Sverige vant også siste testkamp

Janne Anderssons lag viste lørdag tidvis gode takter foran 500 tilskuere på Friends Arena. Sverige hadde flere gode angrep mot et svakt Armenia.

Særlig første omgang var innholdsrik. Den bød på to scoringer og en straffebom. Det første målet kom da Forsberg lurte inn et frispark etter et kvarter. Der var keeperspillet alt annet enn patent.

Marcus Danielsson doblet ledelsen med et hodestøt i det 34. minutt Midtstopperen nikket inn Forsbergs corner.

Kort tid etter kunne Sebastian Larsson ha økt til 3-0, men den vanligvis så sikre 35-åringen så Armenia-målvakten David Jurtjenko redde straffesparket.

Mot spillets gang reduserte gjestene ved Vahan Bitsjakhtsjyan etter litt over en time. Han scoret på en returball fra Sverige-keeper Robin Olsen.

I sluttminuttene la innbytter Marcus Berg på til 3-1. Robin Quaison slo i forkant en utsøkt pasning gjennom Armenias forsvar.

Nylig vant Sverige 2-0 hjemme mot Finland. De gul- og blåkledde får en tøff EM-start mot Spania i Sevilla 14. juni. Deretter skal de opp mot Slovakia og Polen i de øvrige gruppekampene.