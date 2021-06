Stjernene videre i Roland-Garros – Federer etter krangel

Roger Federer hisset seg opp etter at han fikk advarsel av dommeren for å bruke for lang tid før han servet. En stund så det ut som han var i ferd med å miste hodet da han tapte 2. sett mot Marin Cilic, men han samlet seg og vant klart i fire sett.

Djokovic brukte bare to timer og seks minutter på å feie Pablo Cuevas av rødgrusen med 6-3, 6-2, 6-4. I den sene kveldskampen trengte Nadal bare åtte minutter mer på å utklasse hjemmefavoritten Richard Gasquet 6-0, 7-5, 6-2.

Gruskongen Nadal jager sin 14. triumf i Roland-Garros, mens Djokovic og Federer har vunnet turneringen en gang hver. Totalt har Federer og Nadal 20 Grand Slam-titler i single, Djokovic 18.

Hissig diskusjon

Denne gang er alle i sportens «Big Three» på samme side av oppsettet. Djokovic og Federer kan møtes allerede i kvartfinalen, mens Nadal er på kollisjonskurs med vinneren i semifinalen.

Casper Ruud er på motsatt side av oppsettet.

Federer ble veldig het da Cilic klaget på at han brukte for lang tid før han servet, slik at hoveddommeren ga sveitseren en advarsel. Federer havnet i hissig diskusjon med dommeren og henvendte seg også til Cilic.

– Marin, spiller jeg for sakte? Jeg kjenner regelen, jeg henter bare håndkleet mitt for å tørke svette. Jeg gjør det ikke med vilje, sa han.

Mangler rutine

Federer har 13 ganger vunnet prisen til spilleren med best sportsånd på touren. På grunn av pandemien må spillerne nå hente håndkle selv om de vil tørke svette.

Federer tapte 2. sett etter noen ukarakteristiske feil, men slo tilbake og vant 6-2, 2-6, 7-6, 6-2. Etterpå fleipet 39-åringen om episoden.

– Jeg antar at jeg mangler rutine på dette nivået. Det sørget iallfall for litt ekstra energi ute på banen, sa han.