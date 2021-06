Det skriver blant andre avisen B.T. I TV-serien «Bendtner & Philine» uttaler 33-åringen at han skal bruke tid på å forstå at spillerkarrieren egentlig er over.

– Jeg savner det hver dag, men jeg er også klar over at det er en sluttdato i denne jobben. Nå skal jeg i stedet finne noe annet å gjøre og noe som gir meg det som fotballen ga meg i alle år, sier Bendtner.

Den tidligere Arsenal-, Juventus- og Rosenborg-spissen avsluttet karrieren på toppnivå etter et kort opphold i FC København i 2019. Senere spilte han oldboys-fotball for Tårnby.

Bendtner fortalte i fjor høst at han ønsket å bli trener, og han er allerede i gang med trenerkurs.