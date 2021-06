Saka ordnet England-seier i testkamp foran EM

Landslagssjef Gareth Southgate kunne glede seg over 1-0-seier og at han fikk testet en rekke spillere snaue to uker før EM-starten mot Kroatia.

Han valgte å starte med EM-vrakede Jesse Lingard på høyrekanten, men ellers var det EM-klare spillere som var med Southgates startellever.

Saka var mye involvert i det offensive spillet og markerte seg også da han scoret 1-0-målet etter 55 minutter. Det kom etter et angrep der Marcel Sabitzer først fikk taklet ballen unna beina til Jack Grealish, men den spratt videre til Saka, som scoret sikkert fra spiss vinkel.

– Det er nok det største øyeblikk i karrieren min til nå. Det var stort å få min første landslagsinnkalling, og å score for landslaget er utrolig. Det er noe man drømmer om som barn, sa Saka til BBC.

Røff Mings

Både Grealish og Saka var toneangivende da England åpnet kampen ganske sterkt og hadde god kontroll den første halvtimen.

Lingard satte ballen i mål etter ti minutter, men scoringen ble annullert fordi Tyrone Mings hadde dyttet en østerriker i ryggen.

Mings kan for øvrig være glad for at videoverktøyet VAR ikke er i bruk i EM-oppkjøringskampene. Han brukte albuen og overarmen til å slå ned Sasa Kalajdzic i første omgang, men situasjonen ble ikke fanget opp av dommerne.

Den største sjansen før hvilen fikk Harry Kane da han kom alene med Østerrike-keeper Daniel Bachmann. Den vanligvis så sikre Tottenham-spissen skjøt rett på målvakten. Dermed sto det 0-0 halvveis.

Nesten-blemme

Østerrikerne hadde ikke mange sjanser, men Sabitzer kom nær scoring etter 64 minutter. Han skjøt i tverrliggeren via fingertuppen til Jordan Pickford.

Like før hadde Everton-midtstopperen Ben Godfrey holdt på å gjøre en kjempetabbe i sin landslagsdebut. Han sendte ballen rett mot eget mål uten å se hvor Pickford sto, og sisteskansen måtte spurte tilbake for å få klarert ballen.

Begge trenere gjorde mange endringer utover i 2. omgang. For England fikk blant andre EM-aktuelle Dominic Calvert-Lewin spille den siste halvtimen. Ben White debuterte for «Three Lions» og spilte 20 minutter som innbytter.

Chelsea- og Manchester City-spillere ble spart ettersom de to lagene spilte mesterligafinale sist helg.

Bekymring

Østerrike-innbytter Michael Gregoritsch kunne ha sikret 1-1 på en stor sjanse like før full tid, men ballen skled av pannen hans da han skulle styre den på mål og gikk dermed utenfor.

England vant dermed 1-0 uten å imponere voldsomt. Et skår i gleden var det at Trent Alexander-Arnold hinket av banen med en form for skade på tampen, mens Jack Grealishs legg måtte ises ned da han ble byttet ut etter 70 minutter.

– Vi skal se på Trent. Det føles ikke bra å se ham halte ut. Jeg tror det er noe med låret, sa landslagssjef Gareth Southgate til ITV.

– Jeg synes vi startet kampen bra, men vi møtte et sterkt lag, og mot slutten hadde flere spillere krampe. Vi hang i tauene da.

Southgates utvalgte møter Romania i en ny landskamp søndag og EM-åpner mot Kroatia 13. juni. De skal også møte Skottland og Tsjekkia i gruppespillet.

Østerrike møter Nord-Makedonia, Nederland og Ukraina i EM. Generalprøven er søndag mot Slovakia.