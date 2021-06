Kampen endte med sifrene 6-3, 6-2, 6-4 og var over på en time og 53 minutter.

– Det var en bra kamp fra start til slutt, særlig fra starten og fram til 3-0 i tredje sett. Da spilte jeg nesten feilfritt med mange vinnere, mange tunge slag og akkurat den grustennisen jeg prøver å spille til enhver tid, sa en fornøyd Ruud til NTB.

Det ble en flott åpning på kampen for den 22 år gamle nordmannen. Han brøt polakkens serve tidlig og tok etter hvert hjem det første settet 6-3.

I sett nummer to fulgte spillerne hverandre fram til 2-2, da Ruud klarte å bryte. Han brøt også fram til 5-2 og kunne deretter serve hjem settet med 6-2.

To tidlige servebrudd til 3-0 i det tredje settet la grunnlaget for en ny settseier, men motstanden brøt tilbake to ganger og utlignet til 4-4. Ruud skjerpet seg deretter og brøt til 5-4, før han servet hjem kampen.

– Serven sviktet meg litt mot slutten, men jeg klarte heldigvis å snøre igjen sekken til slutt. Det snur fort i denne idretten her, og jeg fikk kjenne litt på det i tredje sett etter å ha ledet ganske kraftig, kommenterte den norske tennisstjernen.

Måtte skjerpe seg

Hans far og trener Christian Ruud var ikke helt fornøyd med det som ble et litt kronglete tredjesett.

– Jeg synes det var helt greit. Han gjorde noen dårlige grep på 3-0 i siste sett, men skjønte at det ikke var så lurt. Jeg skulle helst ha sett at det tredje settet hadde gått greiere, sa han til Eurosport.

– Vi må konsentrere oss om det som gikk bra. Han scoret jo en del vinnere med sin forehand, fortsatte treneren.

– Det var noen minutter han ikke var like skjerpet, men det ble en bra seier, sa Ruuds analyseansvarlige, Øyvind Sørvald, fra Discovery-studioet.

Spilleren fra Snarøya er seedet som nummer 15 i årets Roland-Garros, og er for tredje året på rad klar for tredje runde. Der tapte han for Roger Federer i 2019 og for Dominic Thiem i fjor.

Trent sammen

Kamil Majchrazk er ranket som nummer 126. De to hadde møttes to ganger tidligere, med Ruud som vinner begge gangene. I 2018 vant Ruud med sifrene 7-5, 7-5 i Las Vegas, i 2016 vant han med 6-1, 6-1 på grusen i en turnering i Spania.

De to har også trent en del sammen, så kunnskapen om motstanderen var god.

Ruud møter spanske Alejandro Davidovich Fokina i 3. runde. Den kampen spilles trolig fredag.

Fokina er en 46.-ranket spanjol som Ruud har møtt én gang tidligere, i en ungdomsturnering på hardcourt i 2019. Da vant nordmannen 3-2 i sett (3-4 (2-7) 4-3 (7-2), 4-2, 3-4 (2-7), 4-2).