Ødegaard om nei til breddeaktivitet: – Feil

Regjeringens gjenåpningsplan legger opp til at breddeidretten kan starte trening med kontakt fra andre halvdel av juni.

– Jeg har stor respekt for den jobben de (myndigheter og politikere) gjør, at det er en vanskelig jobb og mange valg som må tas. Så er det noen ting, for eksempel breddefotballen, som jeg synes er feil, sa Ødegaard under en pressekonferanse i Marbella tirsdag.

– Det er forsket på dette. Når man hører om og ser konsekvensene av å ta fra så mange mennesker den gleden og aktiviteten i hverdagen, så tenker jeg at det er mye dummere enn å la folk få spille fotball når det er så liten sjanse for å bli smittet, tilføyde han.

Ødegaard pekte på forskning og erfaringer fra andre land enn Norge for å underbygge sine argumenter.