Ødegaard stilte på pressekonferanse i Spania tirsdag i forbindelse med de kommende landskampene. Hva som skjer på klubbfronten kom opp umiddelbart.

– Jeg har ikke så mye å si om det nå. Det er landslagssamling og to viktige kamper. Jeg har vært på lån og har kontrakt med Real i noen år til. Det er det jeg forholder meg til. Utover det har jeg ikke så mye å melde akkurat nå, sa Ødegaard på spørsmål fra NTB.

Han ville ikke ut med når fristen hans løper ut med tanke på en avklaring.

Spent på trener

Trenerskiftet i Real Madrid, der Zinédine Zidane nylig ga seg, kommenterte Ødegaard slik:

– Det kommer en ny trener. Det blir spennende å se hvem som kommer. Så er det alltid trist når folk gir seg. Jeg må få takke Zidane for den jobben han har gjort, og for det han har hjulpet meg med den tiden jeg var der både på andre- og førstelaget. Jeg hadde et godt forhold til ham.

Ødegaard ønsket å bli lånt ut fra Real ved nyttårstider og havnet noen uker senere i Arsenal. Der spilte han 14 kamper og scoret en gang i Premier League i løpet av snaut fire måneder.

Ifølge Transfermarkt løper Ødegaard-avtalen med Real Madrid fram til sommeren 2023.

Skadefri

Ødegaard pådro seg en ankelskade under forrige landslagssamling. Den ga ham en pause i mars og april.

Nå er beskjeden fra Ødegaard klar. Han ga seg selv ti av ti på hvor frisk han er nå.

Norge møter denne uka Luxembourg (onsdag) og Hellas (søndag). Det er kamper som ikke inngår i VM-kvalifiseringen.

Ødegaard spiller sentralt på midtbanen sammen med Morten Thorsby mot Luxembourg.

– Vi har lekt litt med den tanken en stund. Da prøver vi dette nå, sa landslagssjef Ståle Solbakken om laguttaket.

Disse starter for Norge: André Hansen – Jonas Svendsen, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Mohamed Elyounoussi, Thorsby, Ødegaard, Jens Petter Hauge – Alexander Sørloth – Erling Braut Haaland.