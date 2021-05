Casper Ruud videre til andre runde av Roland-Garros etter sliteseier

På grusen i Paris innfridde Ruud forventningene, men ikke uten kamp fra hjemmehåpet Paire. Franskmannen åpnet glitrende og vant det første settet, men derfra og ut handlet det meste om nordmannen.

Ruud vant tre sett på rad etter den svake starten, der det siste og avgjørende ble et tiebreak. Kampen var over etter litt over tre timers spill.

I andre runde møter Ruud vinneren av Kamil Majchrzak og Arthur Cazaux. Den kampen spilles tirsdag.

Seieren var Snarøya-guttens tredje på rad over franske Paire, som er ranket som nummer 40 i verden.

Foran oppgjøret mandag var Ruud storfavoritt på oddsen mor franske Paire. Satte man 100 kroner på norsk seier, fikk man igjen skarve fem kroner. På Paire? 100 kroner hadde gitt 1200 kroners gevinst ved fransk seier.

I fjor kom Ruud til fjerde runde i storturneringen, der han tapte for Dominic Thiem. Østerrikeren ble på overraskende vis slått ut av turneringen i første runde søndag.