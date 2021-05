– Det er ikke noe særlig å ha mistet fire spillere vi gjerne skulle hatt med denne sesongen, sier Lyn-treneren til NTB.

Han ramser opp: Mikkel Tveiten har gått til Skeid, mens August Randers skal spille for Sotra. I tillegg gikk Trygve Løberg til Kvik Halden i høsten i fjor, og Jacob Hanstad er klar for Kjelsås.

Det er de harde fakta for Bent Inge Johnsen. Spillerne har forsvunnet for å kunne utvikle seg videre og spille kamper. Og det får de ikke med 3.-divisjonsklubben Lyn.

– 20 stykker får være i en russebuss, men 22 spillere på 7000 kvadratmeter er ikke lov? Det er helt ufattelig, sier Johnsen.

20 måneder siden sist

Hittil er det kun lettet på restriksjonene for de to øverste divisjonene for hvert kjønn. Snart blir det også seriespill for herrenes 2. divisjon, som denne uken fikk lov til å starte opp med treningene igjen.

Men for lagene på nivåene under er det anbefalt å ikke trene med kontakt. Det har vært situasjonen for den voksne breddeidretten helt siden koronapandemien for alvor rammet Norge i mars i fjor.

Fotballag på nivå fire og nedover har ikke spilt seriekamper siden oktober 2019. Det er snart 20 måneder siden.

Heller ikke i forrige uke ble det åpnet for breddefotball. Et slag i trynet, forteller Johnsen.

– Jeg hadde trodd at de kom til å åpne, så det var tungt. det var en ekstrem nedtur, men det er jo verst for spillerne selvfølgelig.

Flere trosser

Nå trosser flere lag anbefalingen om kontakttrening, og Johnsen forstår dem godt. Selv har Lyn har hatt fire økter i uka den siste tiden uten kontakt.

– Kommer dere til å gjøre noe lignende?

– Det kan hende vi etter hvert slenger oss på og gir faen. Blir det et opprop om at alle gir faen, gir vi faen også. Jeg stiller meg 100 prosent bak det hvis vi ikke blir nektet av styre.

– Hvorfor?

– Det er ingen medisinske grunnlag for å nekte. Vi har ikke hatt noen smitteutbrudd heller, så det er jo smått utrolig at vi står her nå uten å ha fått starte igjen.

Holder seg hjemme

Johnsen selv har hatt coronaviruset og har respekt for faren det kan skape.

– Jeg hadde hodepine og vondt i halsen. Jeg ble fort sliten. Å bli skikkelig syk unner jeg ingen, men de som er i risikogruppen har vel blitt vaksinert nå. Og føler man seg dårlig, holder man seg hjemme. Det skjønner alle nå.

– Det er selvfølgelig surt at «storklubben» Lyn, akkurat som Hønefoss, ikke har fått komme i gang. Klubben har en lang historie og er en stor klubb i norsk sammenheng. Samtidig har vi begynt å bygge noe nytt, så tidspunktet kunne nesten ikke vært bedre, om man setter det litt på spissen.