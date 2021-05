Rashford utsatt for rasisme etter finaletapet

Rashford hevder at det kom inn minst 70 rasistiske meldinger på hans kontoer i sosiale medier.

– For dere som prøver å få meg til å føle meg verre enn jeg allerede gjør: Lykke til med det, skrev Manchester United-profilen på Twitter.

Manchester United opplyste på Twitter at flere spillere mottok rasistiske meldinger etter kampen. Dette kommer kun en måned etter at engelsk fotball tok initiativ til en boikott av sosiale medier i fire dager for å få bukt med netthets.

På sitt verste

Rashford spilte hele kampen som endte høydramatisk der til slutt keeper David de Gea bommet etter at 21 straffespark hadde gått i mål.

Rashford ble også utsatt for rasisme etter en kamp mot Arsenal i januar. Den gang sa 23-åringen at det var «menneskeheten og sosiale medier på sitt verste».

– Ja, jeg er en svart mann og er stolt hver dag for det. Ingen, eller en kommentar, vil få meg til å følge meg annerledes. Så beklager hvis du er ute etter en sterk reaksjon, for det får du helt enkelt ikke her, sa Rashford.

Deler ikke hetsen

Natt til torsdag delte Rashford kun én tweet hvor en Twitter-bruker skriver at han fortjener det, og at han er forferdelig. Ellers har Rashford ikke delt noen av de rasistiske meldingene. Det har han begrunnet tidligere:

– Jeg deler ikke skjermdumper. Det ville vært uansvarlig å gjøre, og som du kan forestille deg er det ikke noe originalt i dem. Jeg har nydelige barn i alle farger som følger meg, og de trenger ikke å lese det. Farge burde bare bli feiret, sa han til Sky Sports.