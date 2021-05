NFF-Klaveness oppgitt over regjeringen: – Vi trenger svar i dag

Norges kvinnelandslag har kamper mot Sverige og Nederland i juni. I tillegg har herrelandslaget landslagssamling som starter fredag. For at hjemlige spillere skal kunne delta ved begge anledninger, må det ifølge NFF gis et unntak fra den norske bestemmelsene om innreisekarantene.

Forbundsledelsen har sendt en forespørsel til Kulturdepartementet om å få tilpasset regelverket.

– Men nå renner tiden ut. Vi trenger svar i dag for å få med spillere fra norske klubber til herrelandslagets samling fredag. Vi må antakelig avlyse kvinnelandslagets samling hvis vi ikke får med spillere fra norske klubber der, sier Klaveness til NTB.

– Det føles vondt og særdeles ukollegialt å avlyse kamper overfor Sverige og Nederland, to OL-lag, i deres viktige forberedelsesperiode før OL, legger hun til.

Fotballtoppen er oppgitt over det hun opplever som motstand i regjeringen etter at NFF har lagt alle landskamper og kamper i Europa for norske klubber til utlandet siden i fjor høst.

– At ikke spillere fra norske klubber skal få representere Norge nå, ett år ut i pandemien, oppleves fortvilende og unødvendig. Alle våre konkurrenter i Europa har avviklet landslagsfotball siden i fjor sommer. Det har gått bra, sier hun.

NTB har kontaktet Kulturdepartementet med spørsmål om hvordan NFF-søknaden om et tilpasset karanteneopplegg vurderes.