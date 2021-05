Norway Cup avlyses også i år

Det opplyser Bækkelagets marked- og kommunikasjonssjef Trygve Nielsen i en epost til Nettavisen. Klubben er arrangøransvarlig for Norway Cup.

«Med alle de restriksjoner og begrensninger som myndighetene legger opp, er vi redd for at barna ikke får den gode opplevelsen de fortjener», skriver Nielsen og fortsetter:

«Norway Cup er et grandiost arrangement, og skalere dette til et minimum er for stor risiko for klubben å ta på seg».

Også i fjor måtte turneringen avlyses på grunn av coronapandemien. Da var det første gang siden 1976 at Norway Cup ikke ble avholdt.

Årets utgave skulle ha gått på Ekeberg i Oslo mellom 31. juli og 7. august. Tidligere i vår landet også tilsvarende turneringer i Danmark og Sverige (Dana Cup og Gothia Cup) på konklusjonen om å avlyse.

Norway Cup ble arrangert for første gang i 1972.