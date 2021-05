Nytt tap i sluttspillet for Zuccarello og Wild

Golden Knights økte forspranget da de gjestet St. Paul i Minnesota. Laget gikk med seieren opp i 3-1-ledelse i åttedelsfinalen som skal avgjøres over sju kamper.

Laget kan dermed vinne første runde i sluttspillet når lagene møtes igjen i Vegas natt til tirsdag.

Gjestenes målvakt Marc-Andre Fleury gjorde 35 redninger for Vegas Golden Knights og bidro sterkt til at Minnesota Wild ikke fikk uttelling i kampen. Nicolas Roy scoret kampens første og siste mål, mens lagkameratene Alex Tuch og Mark Stone sørget for at det ble 4-0-seier.

Zuccarello hadde flere skudd på mål i de 16.55 minuttene han fikk på isen, men marginene var ikke på hans side.