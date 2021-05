Regjerende mester Finland innledet VM med seier

Amerikanerne presset på for en utligning i tredje periode, men finnene sto imot og fikk åpningen de ønsket seg på mesterskapet i Latvia.

Den finske målvakten Jussi Olkinuora storspilte i lange perioder og bidro sterkt til at det ble seier for de regjerende mesterne.

Etter en målløs første periode, der USA var det beste laget, koblet Finland for alvor grepet på oppgjøret i midtperioden. Atte Ohtamaa sørget for ledelse etter knapt sju minutter, og deretter la Iiro Pakarinen på til 2-0.

Jason Robertson redusere til 1-2 da USA fikk sjansen i overtall mot slutten av perioden.

Finland og USA er i Norges VM-gruppe. Der spiller også vertsnasjonen Latvia og Kasakhstan. Lørdagens oppgjør mellom de to sistnevnte endte 3-2 til Kasakhstan etter at straffeslag måtte til for å avgjøre.