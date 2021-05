Suárez fikset Atlético Madrid-gull – Reals snuoperasjon var til ingen nytte

Gulldramaet i La Liga levde inn i siste serierunde, og også underveis i lørdagens kamp var det nerve og spenning. Til slutt kunne Atlético Madrid juble for 2-1-seier over Valladolid og klubbens første ligatittel siden 2014.

Real Madrid slo til slutt Villarreal med samme sifre, uten at det hjalp noen verdens ting i gullduellen.

Atletivo hadde nemlig alt i egne hender foran den siste serierunden. Med to poengs forsprang til byrivalen, ville seier garantere gullfeiring.

Real hadde samtidig Atlético på innbyrdes oppgjør om lagene skulle havne med like mange poeng.

Drama

Det åpnet dårlig for Atlético Madrid borte mot Valladolid. Óscar Plano ordnet 1-0 for hjemmelaget. Samtidig havnet også Real bakpå da Yeremi Pino satte inn 1-0 Villarreal.

Tretten minutter ut i annen omgang tok det virkelig fyr i begge kamper. Real Madrid-spiss Karim Benzema trodde han hadde utlignet til 1-1, men etter et minutts venting på VAR ble det konkludert med offside.

På omtrent samme tid tuppet Ángel Correa inn 1-1 for Atlético Madrid, før Suárez sørget for klubbens første serietittel på sju sesonger og den ellevte i historien.

Benzema satte inn 1-1 for Real Madrid tre minutter før slutt med et flott skudd, og Luka Modric fullførte snuoperasjonen med 2-1 på overtid, men det var for lite og for sent.

Messi toppscorer

Barcelona avsluttet en skuffende sesong med 1-0-seier borte mot Eibar. Den franske måltyven Antoine Griezmann ble matchvinner ni minutter før full tid.

Lionel Messi gikk målløs av banen, men ble sesongens toppscorer i spansk fotball med 30 fulltreffere. Nærmest fulgte Benzema og Villarreals Gerard Moreno med 23 hver.

Luis Suárez stoppet på 21 scoringer i sin første sesong i Atlético Madrid etter overgangen fra Barcelona.