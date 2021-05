Ruud har satt seg et mål for Roland-Garros – dette blir avgjørende

Nordmannen er i ferd med å bli en av tennissportens store stjerner, iallfall i grussesongen. På pressekonferansene han stiller opp på, blir han pepret med spørsmål fra internasjonale medier.

Et av de store spørsmålene er hvordan han kan gjøre det i storturneringen Roland-Garros, en av tennissportens Grand Slam-turneringer.

– Jeg synes jeg har vist at jeg er der oppe blant grusspillerne, og at jeg kan konkurrere mot stort sett alle på grus. Jeg har vunnet kamper mot gode spillere. Det gir meg selvtillit før Roland-Garros i år, sier Ruud.

– Jeg håper jeg kan være med i andre uke av turneringen i år. Det er målet mitt, tror jeg, legger han til.

Kritisk å være tilbake fort

Det betyr fjerde runde, runden før kvartfinalene. Resultatene den siste tiden tyder på at han bør kunne ha mulighet til det. Denne uken er han en av storfavorittene i ATP 250-turneringen i Genève.

Ruud er tilbake etter et kort opphold på ni dager. Han slet med småproblemer her og der etter et hektisk program med godt spill og to semifinaler. Han sier det er avgjørende for ham å være tilbake i spill i Genève.

Er man ute tre-fire uker risikerer man å miste det, sier Ruud.

– Jeg prøver alltid å bli klar så fort som mulig når jeg har skader eller små avbrekk, så jeg er glad for å være her i Genève. Jeg ville ikke gå for lang tid uten kamp. Det er en del av oppladningen til Roland-Garros. Det er derfor jeg er her, sier han.

Trekker fram sin største kamp

Ruud fikk onsdag også spørsmål om hva han har betydd for tennisen i Norge. Etter at han først ydmykt sa at det måtte andre svare på, trakk Ruud fram nettopp en kamp i Roland-Garros.

– For meg er en av de største kampene jeg har spilt den mot Roger Federer i Roland-Garros. Jeg skal ikke si at hele landet så på, men da følte jeg at mange så på, sier Ruud.

– Men det er mer på grunn av Rogers navn. Når jeg spiller mot en stor stjerne som ham, trekker det mange seere. Siden da tror jeg det er blitt flere seere. Jeg håper jeg kan bety noe for sportens popularitet i Norge, sier tennisproffen.

Mer og mer selvtillit

Han sier det er særlig en ting han er blitt bedre på siden forrige Roland-Garros, der det i likhet med sesongen før ble exit i tredje runde.

– En ting vi har snakket mye om er at jeg måtte bli bedre på returer, få flere baller tilbake i spill og være mer aggressiv i returene. Det er jeg blitt enda bedre på de siste tolv månedene, sier Ruud.

– Selvtilliten og tryggheten på at jeg tilhører denne gruppen nye unge spillere er noe jeg får mer og mer av, sier nordmannen.