I april var Norge nær å få støtte for forslaget om å arrangere skiflyging for kvinner i Vikersund, men hoppledelsen i FIS har konkludert med at de må vente litt til på gjennombruddet. Sju av de 16 stemmeberettigede støttet Norges forslag om verdenscup for kvinner i Vikersund da saken var oppe tidligere i år.

18. mai er det møte i hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Der skal Sarah Hendrickson, amerikaneren som vant det første verdenscuprennet for kvinner i 2011, snakke utøvernes sak.

– Hun skal ta opp saken på vegne av oss utøvere. Hva som kommer ut av det, er vanskelig å si, men hun skal gjøre et forsøk. Det er det god grunn til, når man ser alle utøverne som vil hoppe blant annet fra nasjoner som stemte mot, sier Lundby til NTB.

Hun håper vedtaket blir omgjort tirsdag.

– Rart

Blant de ni landene som var mot forslaget til Norge, var Østerrike, Slovenia, Polen og Tyskland. Lundby har vært i prat med flere utøvere fra disse landene.

– Ja, og det er det som gjør det så rart. Det er ingenting som tilsier at vi ikke skal hoppe der. Absolutt ingenting. Hadde vi vært for dårlige, hadde det vært greit, men vi er ikke i nærheten av det, sier Lundby.

Hun får støtte av hoppsjef Clas Brede Bråthen, som ønsker seg en ny diskusjon om temaet.

– Jeg mener det er på høy tid at jentene hopper skiflyging. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor det er så liten støtte fra andre store nasjoner. Jeg ønsker en ny diskusjon hvor alle spøkelsene kan komme ut av skapene for å få vite hva vi egentlig diskuterer. Jeg er hellig overbevist om at det er en fantastisk tilvekst for sporten vår som trenger mer oppmerksomhet, sier Bråthen til NTB.

Gode nok

Hoppsjefen er engasjert når han snakker om temaet. Han tror ikke at døren er helt lukket for skiflyging for kvinner denne sesongen, for:

– Det var veldig lukket med tanke på storbakke-VM i Oberstdorf, og tre dager før ble det vedtatt. Jeg vil ikke si det er helt stengt, men samtidig er det ekstremt lite velvilje fra andre store hoppnasjoner. De ser i en glasskule jeg ikke ser når de ser at jentene er klar en eller annen gang fram i tid, men ikke nå, sier Bråthen.

Han mener jentene har vært klare lenge.

– Det vi så for tre-fire år siden, var godt nok, og de har bare blitt bedre og bedre.

Nå håper Bråthen, som har stått bak Lundby i hennes kamp for kvinnenes rettigheter i hoppsporten, at det blir en endring i synet til hoppkomiteen.

– Jeg vet at jentene er gode nok, det gidder jeg ikke å diskutere. De som ikke mener det, anser jeg ikke som eksperter på dette feltet. De har ikke giddet å sette seg inn i det. Jeg håper det blir en åpen og seriøs diskusjon i hoppkomiteen, så vi vet hva vi faktisk diskuterer.