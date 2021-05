Det var på forhånd ventet nye protestaksjoner mot United-eierne foran torsdagens storoppgjør på Old Trafford. Kampen skulle ha vært spilt nylig, men måtte utsettes på grunn av opptøyer.

I frykt for nye omfattende protester forsterket United-ledelsen sikkerheten rundt klubbens hjemmebane kraftig. Et stort politioppbud var i tillegg til stede i området.

Tross nye protester blir det kamp torsdag. Solskjærs sier hans egne elever er upåvirket av rammene.

– Spillerne har vært fokuserte. Vi ankom litt tidligere enn vi pleier, men vi har hatt lunsj, møter og et kampdagsmåltid som normalt. Vi er klare for å spille fotball, sa nordmannen til Sky Sports før kampstart.

United-sjefen sa også at han er glad det blir fotballkamp, og at det nå blir samtaleemnet.

Trolig ikke spillerbussen

Noen timer før avspark kom det meldinger om at en buss tilhørende Liverpool ble stanset av United-fans. Bilder i sosiale medier viste biler som blokkerte veien der bussen kom kjørende.

Manchester Evening News skriver at Liverpool-spillerne ikke var på bussen som ble stanset. Lokalavisen hevder videre å ha grunn til å tro at bussen som ble stoppet, ikke var planlagt brukt til å frakte Jürgen Klopp og hans menn fra deres hotell til Old Trafford.

Manchester United-spillerne skal ha vært på plass på kamparenaen allerede ved 15-tiden torsdag. I 20-tiden ble det rapportert at Liverpool-laget hadde ankommet Uniteds hjemmearena.

Utenfor Old Trafford hadde mange hundre fans møtt opp for å vise sin misnøye med klubbens eiere, den amerikanske Glazer-familien.

Da lagene skulle ha møttes 2. mai, møtte tusenvis av United-fans opp på Old Trafford for å markerte sin motstand. Noen av dem tok seg inn på arenaen og var voldelige.

Fikk unnskyldning

United-fansen har protestert mot klubbens eiere flere ganger tidligere, men sinnet toppet seg som følge av United-toppenes rolle i planene om en ny europeisk superliga.

Prosjektet ble annonsert 18. april med United som en av 12 deltakende klubber, men kun to døgn senere kollapset det etter massiv kritikk fra supportere og myndigheter.

I etterkant har eieren Joel Glazer skrevet to brev til fansen, der han beklager uroen superliga-kaoset skapte.

«Selv om sårene er ferske og det vil ta tid før arrene leges, er jeg bestemt på å gjenopprette våre tilhengeres tillit og lære av budskapet dere leverte med slik overbevisning», het det i et av brevene.

I brev nummer to lovet amerikaneren blant annet nye investeringer på Old Trafford, slik at fasilitetene for fansen skal bli blant de beste i Europa.

Kampstart torsdag er 21.15.