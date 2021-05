Norsk duo tapte cupfinalen i Sverige

Det var målløst i nesten en time, men til slutt tok Häcken tittelen slik de fleste hadde spådd på forhånd.

Filippa Angeldahl sendte Häcken i ledelsen med et skudd som gikk inn via et Eskilstuna-bein og satte keeper ut av spill. Senere kom også Stina Blackstenius og Pauline Hammarlund på scoringslista.

Stenevik startet kampen som en del av Eskilstunas trebackslinje. Hun ble byttet ut med et snaut kvarter igjen på klokka, mens Eckhoff entret banen i Göteborg i det 64. minutt.

Finalen var Eskilstuna Uniteds første noensinne. Häcken tok sin fjerde cuptittel, der de tre første kom da klubben gikk under navnet Kopparbergs/Göteborg (2011, 2012 og 2019).