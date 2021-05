Selvmål bidro da Vålerenga og Rosenborg delte poengene

Etter at Vålerenga hadde presset på gjennom store deler av omgangen var det altså en uheldig Hovland som sendte Vålerenga i ledelsen med et selvmål like før pause. Ikke lenge etter fikk Kristoffer Zachariassen gigantiske rom inne i feltet og sørget for at lagene var like langt til pause.

Før den tid burde Vidar Örn Kjartansson sendt Vålerenga i ledelsen allerede etter elleve minutter. Først satte han en god mulighet rett på keeper André Hansen, før han fikk muligheten på retur men denne gangen fant ballen veien til stolpen, men verken han eller noen andre Vålerenga-spillere evnet å finne ballen til nettet.

Heller ingen Rosenborg-spillere greide å finne nettmaskene etter pausen.

Dermed endte det med ett poeng hver til de to lagene som kjempet om bronsemedaljene i fjorårets sesong.

Rosenborg har Viking og regjerende mester Bodø/Glimt som neste motstandere, mens Vålerenga skal møte Brann og Kristiansund.

– Mistet tellingen

Hovlands selvmål kom på et hjørnespark fem minutter før pause. Han gikk opp i feltet, men istedenfor å klarere smelte han ballen rett i eget nett.

Målet var derimot fortjent, Vålerenga styrte i meste av første omgang og hadde flere brukbare sjanser. Likevel skulle lagene gå til pause med 1-1.

I det 44. minutt fikk plutselig Kristoffer Zachariassen stå mutters alene inne i feltet. Der steg han opp og headet et innlegg fra Vebjørn Hoff i nettet.

– Det var etterspill etter dødball, så vi hadde mistet tellingen litt. Han snek seg bak og gjorde det han er best på, sa Vålerengas Jonatan Tollås Nation til Eurosport i pausen.

Hardt ut

Rett etter pause ble det satt fart i Oslo. Først fikk Zachariassen en mulighet fra sekstenmeteren, et skudd som fikk via en forsvarer som nesten, men bare nesten, satte keeper Kristoffer Klaesson ut av spill.

Noen minutter senere var det Vålerengas Dønnum som skjøt like over, før Rosenborg igjen fikk en god mulighet da Andersson slo lavt inn foran mål. Der var det ingen til å pirke ballen i nettet.

I det hele tatt kom de svarte og hvite vesentlig mer inn i kampen i andre omgang, og de styrte vesentlig mer enn før pausen. Men de største sjansene uteble, og i det hele tatt ble den andre omgangen mer tafatt enn den første.