Knutsen spurte om Botheims sult: – Et ganske godt svar

21 år gamle Botheim startet på topp som erstatteren for fjorårets toppscorer Kasper Junker. Han stilnet kritikerne raskt, og Bodø/Glimt åpnet Eliteserien med en oppskriftsmessig og forventet seier mot Tromsø. Angrepene viste glimt av fjorårets klasse.

Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Junker sto for 95 målpoeng i eventyrsesongen til Glimt som endte med suverent seriegull og 103 mål. I år er trioen erstattet med Ola Solbakken, Sondre Sørli og Botheim. Det så ikke ut til å prege Glimt søndag kveld.

Botheim, som ikke scoret på 15 kamper for Stabæk i fjor, brukte mindre enn åtte minutter på å få sitt første mål i gult – og sitt femte eliteseriemål i karrieren. Ulrik Saltnes og et selvmål fra Lasse Nilsen ga Glimt to scoringer til. Det gledet Glimt-trener Kjetil Knutsen at Botheim allerede åpnet målkontoen og fikk svar da han ble byttet ut etter 85 minutter.

– Utrolig gøy. Vi har utfordret Botheim at han må melde seg på. Jeg spurte om han var sulten nok. Da han kom ut, sa han at han var ganske sulten. Et godt svar. Vi må melde oss på, og det gjorde han i dag, roste Knutsen da Eurosport spurte om Botheims kamp.

– Håper vi har mer å gå på

Glimt reiser til Kristiansund til onsdag, mens Tromsø tar imot Molde dagen etter i den hektiske og delvis amputerte innledningen av årets eliteserie. Med andre ord en tøff start for Tromsø, som følte seg litt snytt søndag.

– Det blir en tøff start. Så synes jeg vi spiser oss inn i kampen. Vi får ta læring. Det er noen øyeblikk hvor de bedre enn oss og får de målene. Vi gjør ikke nok ut av gangene vi er rettvendt fra 25 meter og inn. Det kommer en ny kamp på torsdag. Vi får slikke sårene, sa TIL-trener Gaute Helstrup.

Knutsen og Saltnes var blant dem som roste Tromsøs prestasjon og innså at mye må jobbes om seriegullet skal forsvares.

– Tromsø er bra. De er flinke til å holde i ballen og finne rommene. Det blir litt rom i kontringsspillet, men utover det henger vi ikke godt nok sammen defensivt. Jeg synes ikke resultatet står i stil med prestasjonen. Viktig å få en god start, men jeg håper vi har mer å gå på, sa Knutsen.

Som i fjor

Botheim fikk æren av å sparke i gang serieåpningen, men det var gjestene som kom best i gang i solskinnet i Bodø. Ebiye Moses løp seg fri og avsluttet like til side for mål fra kort hold. Da den ikke gikk inn, benyttet Glimt muligheten.

Botheim kom seg først på et innlegg og headet ballen nydelig ned i lengste hjørne og ga svar til kritikerne som har spurt seg hvordan fjorårets mål skal erstattes. Og Glimt-toget fortsatte virkelig der det slapp i fjor. Saltnes avsluttet et lekkert angrep med å prikke inn 2-0 alene med Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm.

Skadeutsatte Runar Espejord måtte igjen innse at noe hindret ham i å fortsette og gikk av banen etter en drøy halvtime.

Tromsø var godt med spillemessig og slapp ikke til hjemmelaget veldig mye utenom de to målene de første 45 minuttene. I 2. omgang startet det jevnt.

Kontrollert

Solbakken stjal ballen og kom seg alene med keeper, men Karlstrøm reddet godt. Der kunne kampen vært kjørt, men Karlstrøm holdt det nyopprykkede laget inne i kampen. Saltnes prøvde også lykken fra 17 meter, men Karlstrøm reddet igjen.

En redusering fra Tromsø kunne endret kampens karakter de siste 20 minuttene, men Bodø/Glimt hadde grei kontroll og slapp gjestene lite til i jakten på en scoring.

I stedet sørget Solbakken for at Jens Petter Hauge ikke blir savnet med det aller første da han dro seg fri og spilte inn mot Botheim. I duell med Nilsen var Tromsø-forsvareren sist på ballen, og slaget om Nord-Norge var over.