Solskjær snudde til seier igjen: – Hadde vært kjedelig med fest i Manchester i kveld

Ole Gunnar Solskjærs mannskap kom under 0-1, som de har gjort ved ti anledninger før denne sesongen. Bruno Fernandes, Mason Greenwood og Edinson Cavani scoret for United og sørget for 3-1. Bertrand Traoré scoret hjemmelagets mål på lekkert vis.

– Vi må starte første omgang bedre enn vi vanligvis gjør. Kanskje vi ikke er klare for kampen, men vi har kvaliteten og kan ikke fortsette å hvile på prestasjoner i andre omgang, sa formsterke Luke Shaw til Sky Sports.

Ved tap ville Manchester City være klare som ligamestere. Seieren gir United 70 poeng, seks og sju mer enn Chelsea og Leicester som har én kamp mer spilt.

– Det hadde vært kjedelig med fest i Manchester i kveld, for å si det sånn, sa en fornøyd Solskjær til TV 2.

Solskjær varslet mange endringer etter det ble klart at laget hans måtte gjennom fire kamper på åtte dager, men kun formsterke Cavani manglet av nøkkelspillere fra start.

Tirsdag og torsdag er det nye kamper mot sterke Leicester og Liverpool.

United er ubeseiret i sine 25 siste bortekamper i Premier League med 16 seirer og 9 uavgjort. Det er kun to unna Arsenals rekord i april 2003 til september 2004.

Drømmetreff

Etter å ha ledet 1-0 gikk det kun én vei fra Villa, som også fikk Ollie Watkins utvist på tampen for filming. Birmingham-laget trygt plassert midt på tabellen.

Aston Villa måtte igjen klare seg uten Jack Grealish. Den viktige offensive midtbanemannen har mistet klubbens tolv siste kamper med en leggskade.

Det var gjestene som åpnet friskest, og Luke Shaw var nære på før seks minutter var spilt, men Martinez reddet. Det var hjemmelaget som skulle score først, som United har opplevd mange ganger før denne sesongen.

Traoré kjempet seg fri i duell med Victor Lindelöf og sendte ballen i krysset med venstrebeinet fra spiss vinkel. En nydelig scoring som da gjorde at Manchester City på det tidspunktet var ligamestere.

Mason Greenwood og de andre United-spillerne prøvde seg, men uten å lykkes.

To kjappe

Sju minutter etter hvilen ble Paul Pogba lagt i bakken av Douglas Luiz. Straffen var det ikke mye å si på, og heller ikke på roen til Fernandes. Portugiseren tok sitt velkjente hopp og ventet med det ut Martinez og sendte ballen motsatt vei.

Greenwood brukte sine kvikke føtter og rappe skudd til å sende gjestene i føringen få minutter etter. Hans avslutning snek seg forbi hanskene til Martinez nede i høyre hjørne.

Scoringen gjorde at Greenwood tok over som den mestscorende tenåringen for United med sin 16. scoring. Wayne Rooney sto med rekorden alene før søndag.

Rekke røk

Midtstopper Harry Maguire måtte gi seg med ankeltrøbbel da det gjensto tolv minutter. Dermed røk rekken hans med antall minutter på rad med spill for Manchester-klubben. Han slo med det rekorden til Gary Pallister som spilte 71 strake kamper uten å miste et minutt. Maguire fikk 78 minutter ekstra.

Cavani gjorde 3-1 da han ekspederte et fantastisk innlegg fra Marcus Rashford i mål. Watkins gjorde det han kunne for å redusere, men ble vist sitt andre gule kort og ble utvist da han gikk ned i duell med United-keeper Dean Henderson.

– Han er helt super. Han er i veldig god form for tiden. Det ser bra ut, sa Solskjær om sin uruguayanske spiss.