Casper Ruud ser muligheter mot formsterk Tsitsipas

– Huff, det blir tøft. Han er jo i sitt livs form, sa Casper Ruud til Eurosport etter å ha slått japaneren Yoshihito Nishioka med overbevisende 6-1, 6-2.

– Han vant sin første Masters 1000-turnering Monaco og tapte finalen i Barcelona for Nadal. Det blir en kamp hvor han har mest press på seg, men innstillingen min er at jeg skal vinne. Han er bare et menneske han også, sa Ruud.

22 år gamle Tsitsipas, som er fire dager eldre enn Ruud, er ranket som nummer fem i verden og seedet som nummer fire i turneringen bak Rafael Nadal, Daniil Medvedev og Dominic Thiem.

Tsitsipas gikk helt til topps i Monaco, hvor Ruud ble slått av russeren Andrej Rublev i semifinalen.

I ATP-turneringen Barcelona forrige helg spilte han seg til finalen hvor han ble slått av gruskongen Nadal med 1-2 i sett.

De to duellantene har ikke møttes på ATP-touren, men Ruud tapte i tre sett mot Tstitsipas i finalen i en Future-turnering på grus i 2016.

Hvis Ruud skulle vinne mot grekeren, vil vinneren av oppgjøret mellom russiske Aslan Karatsev og Alexander Bublik fra Kasakhstan bli motstander i kvartfinalen.