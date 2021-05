Det betyr at United spiller tre seriekamper på fem dager. Hjemmekampen mot Leicester, som opprinnelig var terminfestet 12. mai, er blitt flyttet til 11. mai. Allerede lørdag 9. mai spiller United borte mot Aston Villa.

Inkludert torsdagens returkamp i europaligaens semifinale spiller United fire kamper på åtte dager:

* 6/5: Roma (b)

* 9/5: Aston Villa (b)

* 11/5: Leicester (h)

* 13/5: Liverpool (h)

Ingen av Liverpools kamper er blitt flyttet for å gjøre plass til den utsatte kampen, som altså skal spilles Kristi himmelfartsdag. Den får avspark 21.15 norsk tid.

Tidligere ble det spekulert i at Liverpools kamp mot West Bromwich i 36. serierunde ville bli flyttet for å gjøre plass for United-kampen, men den skal spilles søndag 16. mai som tidligere berammet.

Premier League har også gjort flere justeringer i kampoppsettet for nest siste serierunde, der alle kamper opprinnelig var oppsatt onsdag 19. mai. Manchester United – Fulham, Southampton – Leeds, Brighton – Manchester City og Chelsea – Leicester er flyttet til 18. mai.

Serien avsluttes søndag 23. mai, med samtidig kampstart for samtlige kamper.