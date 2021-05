United-sjefen og laget hans var klar for å gå på banen til rivaloppgjør mot Liverpool søndag, men fikk ikke spilt oppgjøret som følge av opprøret. Tusenvis av United-supportere markerte sin motstand mot Glazer-familien, som eier klubben, og noen av dem tok seg inn på arenaen og var voldelige.

– Det var en vanskelig dag for oss. Vi ønsket selvfølgelig å spille og slå Liverpool, også for fansens del, sa Solskjær på pressekonferansen foran torsdagens europaligakamp mot Roma.

– Vi må lytte til fansens stemme. Alle har rett til å protestere, men det må skje på en sivilisert og fredelig måte. Når du bryter deg inn, når politibetjenter blir skadd og får arr for livet, det er ett steg for langt. Dessverre er det nå en politisak. Det handler ikke lenger om å poengtere et synspunkt, fortsatte nordmannen.

Manchester United-fansen gikk for langt i søndagens protester, mener manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Rui Vieira / AP / NTB Foto: NTB

Varsler endring

Det kokte over for supporterne da det europeiske superliga-prosjektet ble lansert av United og elleve andre storklubber. Solskjær sier at klubben har vært for dårlig til å kommunisere med fansen, men mener at klubbeierne faktisk ønsker å lytte.

– Jeg har snakket med eierne, og jeg fikk en personlig beklagelse. De har også beklaget til fansen. De hører på meg, og de hører også på fansen. Jeg er sikker på at kommunikasjonen kommer til å bli bedre, sa han onsdag og fortsatte:

– Du trenger ikke å være rakettforsker for å se at vi har gnisninger og ting som må håndteres. Jeg vet at noen i klubben allerede har startet dette og snakker med fansen. Det blir viktig framover. Spillerne har vært strålende, og jeg ville blitt lei meg om dette skulle ødelegge sesongen deres.

Advarsel

Det er ikke kommet noen ny dato for kampen mellom United og Liverpool, men mye tyder på at den spilles 15., 16. eller 17. mai. Solskjær skulle helst sett at den ble spilt som planlagt i en hektisk sesonginnspurt.

– Det endrer hele syklusen og planen vår. Men du må være tilpasningsdyktig. Det har spillerne vært gode til.

Nå fokuserer han uansett på returkampen i europaligaen. Utgangspunktet er strålende etter 6-2-seier i hjemmekampen mot Roma, men Solskjær advarer mot å ta avansementet til finalen på forskudd.

– Folk sier at det er over. Det er det slett ikke. Jeg har sett større overraskelser. Roma snudde mot Barcelona for ikke lenge siden (1-4 til avansement fra mesterligakvartfinalen i 2018).