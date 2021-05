Hynne sesongstarter i Ostrava – føler hun har hevet seg ytterligere

Der skal hun løpe i det såkalte Golden Spike-stevnet. 28. mai skal hun være med i Diamond League-stevnet i Doha i Qatar.

Hynne befinner seg for tiden i Spania på treningsleir sammen med treneren og samboeren Erik Sakshaug. De har tilhold like ved byen Malaga.

– Det er godt å komme seg ut å få løpt litt på en «full size» bane etter en lang vinter og mye trening innendørs. Vi pleier å ha noen avbrekk i løpet av vinteren der vi har vært på leir. Jeg kjenner at dette gjør veldig godt for kroppen. Hjemme i Trondheim har det vært relativt ustabilt med skiftende årstider i løpet av samme dag, sier Hynne til NTB.

Normalt pleier hun å ha tre treningsleirer utenlands i løpet av oppkjøringen til en ny sesong. Koronapandemien gjorde at det ble med denne ene i år.

Hynne avsluttet forrige sesong som nummer to på verdensrankingen. Hun satte norsk rekord med 1.58,10 i Sveits 20. september og ble med ett en reell medaljekandidat i Tokyo-OL.

31-åringen fra Skien med bosted i Trondheim føler at hun er godt forberedt til en ny sesong. Den sterke fjorårssesongen gjør at mange flere vil være klar over henne enn normalt.

– Vi føler oss komfortable, og at vi er godt i rute. Vi har en god treningsvinter bak oss og vet at vi har hevet oss ytterligere. Jeg føler at vi har lagt ned nok et godt år med trening, og vi har hatt god kontinuitet. Det er viktig. Vi har forhåpninger om en god sesong, sier Hynne.