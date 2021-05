Guardiola øyner etterlengtet tittel

– Dette er for oss alle, og for klubben. Jeg er utrolig stolt, og mine første tanker går til spillerne som ikke kom på banen i dag. Alle fortjente å spille, for samtlige har bidratt, og nå skal vi nyte dette, sa han.

– Vi skal sørge for at vi vinner ligaen, og så har vi to-tre uker til å forberede oss til finalen.

Guardiola vant Champions League som Barcelona-trener i 2009 og 2011, men siden har han ikke kommet lenger enn til semifinale med noen av sine lag, selv om han har vasset i andre titler både med Bayern München og Manchester City.

– Folk tror det er lett å komme til finale i Champions League, men det skal mye til, sa Guardiola etter sin åttende semifinale i turneringen.

I stjernene

– Det skal mye til for å vinne pokalen. Manchester United vant en gang fordi John Terry skled (i 2008) og en gang på overtid mot Bayern München (i 1999). Real Madrid vant en gang mot Atlético Madrid etter å ha utlignet flere minutter på overtid (i 2014). Denne turneringen er veldig vanskelig, og noen ganger står det i stjernene hvem som vinner.

Etter tre strake semifinaletap som Bayern-trener og tre strake kvartfinaletap som City-manager er Guardiola finaleklar igjen.

– PSG er et lag som vinner serien hvert år, som er bygget for å vinne. De kjempet helt til slutt. De er et stort lag, men vi beholdt roen og kjempet sammen. Dette er resultatet av arbeidet vi har lagt ned de siste fire-fem årene, sa han,

Rekordrekke

– Vi slet i første omgang, men vi gjorde noen justeringer ved pause og var mye bedre i den andre omgangen. Å vinne 4-1 sammenlagt over laget som slo ut Barcelona og Bayern München betyr mye.

Manchester City ble første engelske lag med sju strake seirer i den gjeveste europacupturneringen. Manchester United (1965-66), Leeds (1969-70) og Arsenal (2005) hadde seks på rad.

Totalt har laget spilt 12 CL-kamper denne sesongen og vunnet 11 av dem. 0-0 borte mot Porto i nest siste runde av gruppespillet er eneste «feilskjær».