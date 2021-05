Storkampen mellom United og Liverpool måtte til slutt utsettes på grunn av massive protester på Old Trafford og ved spillerhotellet The Lowry.

Enkelte demonstranter tok seg forbi sikkerhetsbarrieren og klatret over portene som leder inn til arenaen. Deretter skal de ha åpnet en dør der et hundretalls flere supportere kom seg inn på gressteppet.

I et intervju med CBS Sports gir tidligere United-keeper Peter Schmeichel sitt syn på den kaotiske situasjonen som oppsto. Dansken understreker at han forstår frustrasjonen, men mener at enkelte fans gikk altfor langt.

– Jeg tror ikke det var blodfansen som tok seg inn på arenaen. De som gjorde det er idioter og bråkmakere. Ingen av dem vil huske de gode tidene. Enkelte av dem var ikke engang født da Glazer-familien tok over klubben, sier keeperlegenden – og har følgende beskjed til de han mener virkelig bryr seg om klubben:

– Dere blodfans, de virkelige supporterne, fortsett å la meningene deres bli hørt. Men hold det på et anstendig nivå. Ikke vær dumme. Ikke forlang noen som urealistisk.

Schmeichel mener handlingene til gruppen med supportere som tok seg inn på Old Trafford ødela budskapet fansen forsøkte å sende.

– Jeg håper ikke det er det vi skal snakke om i tiden som kommer, og etter kampene som kommer, at fansen tok seg inn på Old Trafford, sier dansken – og legger til:

– Jeg håper den virkelige beskjeden om at noe må endres havner i overskriftene. Noe må definitivt endres.

Søndagens opprør var rettet mot Manchester Uniteds eiere, den amerikanske Glazer-familien. Deres rolle i de havarerte planene om en ny europeisk superliga har skapt harme.