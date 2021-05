Anti-Glazer-aksjoner på Old Trafford: Storkampen forsinket

Etter kraftige demonstrasjoner ved Old Trafford er de fleste tilhengerne borte fra området. Manchester United og Liverpool møtes senere søndag, melder utsendte medarbeidere både i TV 2 og BBC.

Premier League opplyste søndag at oppgjøret skal spilles søndag kveld, men tidspunkt er ikke klart.

Opp mot 10.000 United-fans samlet seg rundt arenaen for å framføre sin misnøye med den amerikanske eierfamilien Glazer.

Noen hundre tilhengere klarte også å komme seg inn på stadion et par timer før kampstart. Der ble det kastet bluss ute på gresset. Denne gruppen ble ganske fort ført av banen.

Manchester United-fans protesterte mot deltakelse i superligaen nylig. Søndag går det mer aggressivt for seg rundt Old Trafford. Foto: Reuters / NTB

Oppgjøret mot Liverpool skulle etter planen ha startet 17.30 norsk tid.

Etter cirka tre timers protester har svært mange fans forlatt området ved 18-tiden.

Deler av området lå lenge innhyllet i røyk. Store politistyrker var utkalt til området ettersom protestene var varslet.

Solskjær-ønske til fansen

På pressekonferansen foran helgens kamp ble Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær konfrontert med at det var ventet demonstrasjoner mot klubbens eiere. Nordmannen ba om at seansen ble gjennomført på fredelig vis.

– Det er viktig at fansens syn blir lyttet til, og at vi kommuniserer bedre. Min jobb er samtidig å fokusere på fotballbiten, og at vi har et best mulig lag, sa han – og la til:

– Jeg er så glad for at alle klubbene ble enige om at dette ikke var måten å gå videre på. Samtidig er det viktig at protestene foregår på en OK måte og at de gjennomføres fredelig.

Det er United-eiernes rolle i det havarerte superligaprosjektet som har fått det til å koke blant supporterne.

Beklaget

United-eier Joel Glazer publiserte en beklagelse til supporterne etter at superligaprosjektet gikk i vasken, men den er slett ikke blitt akseptert av alle.

Flere United-supportere hadde søndag plakater med klar beskjed om at unnskyldningen ikke er godtatt.

For Liverpool er oppgjøret meget viktig med tanke på å sikre en plass blant de fire beste i Premier League. Det vil gi spill i mesterligaen til høsten.

Et United-tap vil samtidig bety at Manchester City er seriemester.