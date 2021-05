Midtstopper reddet Real Madrid: Militão kunne endelig juble

Midtstopper Éder Militão scoret på en heading etter 76 minutter. Tidligere i kampen var han nær mål to ganger. Real ligger to poeng bak byrivalen med fire serierunder igjen å spille for begge.

Lørdagens scoring var bare hans andre på 36 kamper for Real Madrid.

Casemiro fastsatte resultatet.

Real har også en returkamp i Champions League-semifinalen borte mot Chelsea onsdag. Første oppgjør endte 1-1. Lørdag startet Eden Hazard for Real Madrid for første gang siden januar, og han kan være tiltenkt en startrolle også på sin gamle hjemmebane Stamford Bridge.

Både Luka Modric og Toni Kroos fikk hvile mot Osasuna. Midtstopper Raphaël Varane måtte ut med skade lørdag. Han skal sjekkes søndag, og det er uklart om han kan være med mot Chelsea.

Atlético-seier

Atlético Madrid vant 1-0 borte mot Elche med scoring av Marcos Llorente. Det var bare så vidt det ble tre poeng. Fidel Chaves misset straffespark for Elche på overtid.

Elche hadde allerede misbrukt en stor sjanse ved Antonio Barragan da Llorente handset på overtid. Fidel skjøt i stolpen fra 11-metersmerket.

– Jeg tror ikke på flaks. Om han hadde truffet mål, ville Jan Oblak reddet, hevdet Llorente.

Spennende innspurt

– Hver seier er svært viktig i denne fasen av sesongen, sa Atlético-trener Diego Simeone.

Atlético er to poeng foran Real Madrid, fem foran Barcelona og seks foran Sevilla. De to sistnevnte spiller søndag og mandag.

Neste helg får Barcelona besøk av Atlético Madrid. Det blir en nøkkelkamp i tittelracet.