Carlsen til finale etter skarpt spill: – Tar det kanskje ikke like gitt som før

Etter to strake remis var det Carlsens seier med svarte brikker i fredagens tredje hurtigsjakkparti som banet vei for avansementet. Der spilte sjakkesset fra Lommedalen svært presist i sluttspillet, mens Aronian kjempet en desperat tidskamp.

Armenieren måtte lenge gjøre trekk med få sekunder igjen på klokka.

Det siste partiet ga også norsk seier. Med svart var Aronian tvunget til å ta store sjanser, og det ble for tøft mot verdens beste sjakkspiller.

Nakumra neste

Carlsen vant dermed 3-1 på andre dag av semifinalen. Torsdag endte det 2-2 etter at Carlsen og Aronian vant hvert sitt parti og spilt remis i de to øvrige.

– Jeg har ikke vært så godt vant til nå i disse turneringene, så jeg må si at jeg er veldig glad for å være i finalen. Jeg tar kanskje ikke det like for gitt som jeg kan ha gjort før, sa Carlsen til TV 2.

I finalen skal han opp mot Hikaru Nakamura. Amerikaneren slo Shakhriyar Mamedyarov torsdag, men ble dagen derpå tvunget ut i omspill med lynsjakk. Først i armageddon falt avgjørelsen, og der var Nakamura sterkest.

Fredag lå Carlsen an til seier i parti nummer to, men en feilvurdering gjorde at nordmannen gikk fra en vinnende stilling til en forsvarskamp. Problemene startet da Carlsen ga bort et tårn mot en løper.

Vond rekke

Den norske verdensmesteren er initiativtaker bak onlinekonseptet Champions Chess Tour. Selv om han har vunnet grunnspillet i alle de fem første turneringene, har 30-åringen fortatt til gode å gå ut av en finale som vinner.

I helgen håper Carlsen å bryte den frustrerende rekken. Han ser fram til en duell mot en rival som ofte bidrar til spennende oppgjør.

– Det er klart at det er lenge siden jeg har møtt ham (Nakamura) i en utslagsmatch. Det blir spennende å møte ham igjen. Om det er ekstra gøy å slå ham … det vet jeg ikke.