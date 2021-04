Jan Kvalheim om Anders Mol: – Snart er han verdens beste server også

Mol viste enormt spill da han sammen med makker Christian Sørum vant de to første verdensserieturneringene i Cancún etter Mols hofteskadefravær.

Mol har overbevist i comebacket.

– Jeg er glad for at jeg er på samme lag som Anders, sa en sliten Sørum etter parets andre tittel i Cancún mandag.

Mol fra Strandvik har tidligere blitt kåret til både verdens beste sandvolleyballspiller og verdens beste blokkspiller.

– En ting som har imponert meg, er servingen til Anders, og nå tror jeg han snart blir kåret til verdens beste server også. Når du som lag har blokken til Anders, forsvarsspillet og stabiliteten til Christian og legger til servingen til Anders, så reiser de til Tokyo-OL som favoritter med god margin. Serven til Anders er blitt et nytt våpen som også er til stor hjelp for gutta i ekstrem varme. De bruker mindre krefter enn motstanderne, sier Kvalheim i en mail sendt til NTB.

Veteran

Kvalheim var sammen med makker Bjørn Maaseide blant verdens beste spillere i en årrekke, men de var ikke på nivå med Mol og Sørum.

Mol og Sørum har bare tapt fem av de sine 115 kamper og er ikke blitt dårligere enn nummer tre i noen turnering siden 2018.

Den andre seieren i Cancún var parets 12. i verdensserien, og de er allerede inne på topp-ti-listen over verdens mestvinnende lag.

Det er ikke rart at Kvalheim mener nordmennene reiser til OL i Tokyo som storfavoritter.

– Jeg er enormt imponert av det Anders og Christian har levert i Mexico i løpet av disse to turneringene. De viser et nivå og en jevnhet som er enormt høyt, og slik jeg ser det, blir de storfavoritter i OL. De har bare fortsatt på vinnersporet, og jeg ser at de andre lagene frykter dem. Anders og Christian må ha spilt på seg enormt mye selvtillit gjennom disse to ukene, sier Kvalheim.

Tenerife

Trenerpappaen Kåre Mol har selvsagt ingen problemer med å bekrefte dette med selvtillit. De norske gutta var naturlig spente foran det 14 dager lange oppholdet i Mexico etter konkurransepausen på nesten ett og et halvt år.

– Det å få bekreftelsen på at du holder nivået er både en lettelse og en glede, sier Kåre Mol til NTB.

Han har følgende plan for de kommende måneden fram til avreise mot Tokyo:

– Det er å jobbe med å få nok kvalitetssparring kombinert med nok pauser. Vi ønsker også å være hjemme i Norge der vi er litt «off» selv om vi må sitte i karantene. Vi må følge reglene for nødvendig arbeidsreise. Vi kan ikke være helt uten trening i ti dager. Det er litt krise. Kanskje kan vi lage en treningsboble et eller annet sted, sier Mol.

Denne uken blir det en tredje verdensserieturnering i smittevernboblen i Cancún. Der er ikke Mol og Sørum med. Det var planlagt før de to seirene kom.

– Vi reiser til Tenerife og trener rolig der før vi skal ha en OL-kvalifiseringsturnering i Madrid 6.- 9. mai der vi skal forsøke å hjelpe Norge 2 inn i 3. runde. Jeg regner med at vi også er skarpe til den neste turneringen, sier Kåre Mol.