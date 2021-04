Det tok ikke lang tid etter van der Poels verdensrekord før ryktene om doping begynte å sirkulere. I et intervju med nyhetsbyrået TT kommenterer han det for første gang.

– Jeg blir ganske smigret. Jeg trives bra med å være så god på det jeg gjør at folk tror det ikke er mulig. Det er veldig tilfredsstillende, sier han.

I desember gikk van der Poel sin første konkurranse på over to år og gikk inn til sjuende beste tid i verden på 10.000 meter og satte svensk rekord. I februar tok han VM-gull på 5000 og 10.000 meter og verdensrekord på sistnevnte øvelse.

– Jeg hadde mistenkt meg selv for doping. «Slik gjør man bare ikke». Jeg forstår at folk undrer, sier han og legger til at han fikk spørsmål fra nederlandsk TV med en gang etter bragden.

Var utilgjengelig

Til historien hører det også med at van der Poel kunngjorde i juni 2018 at han ville ta pause fra sporten og i stedet tjenestegjøre i hærens jegerbataljon. Samtidig skrev han seg ut fra det såkalte oppholdsrapporteringssystemet. Det er systemet eliteutøvere må varsle hvor de er for at dopingkontrollørene skal kunne foreta uanmeldte kontroller.

For van der Poel var det en nødvendighet. Å tjenestegjøre i militæret betyr at man ikke alltid er tilgjengelig.

Bare et år senere var van der Poel tilbake i rapporteringssystemet, men han konkurrerte ikke og sto over hele sesongen. Han tar spørsmålene om doping på rolig vis.

– Meningsløst

– Jeg er en toppidrettsutøver som først og fremst jobber for å bevise for meg selv hva jeg kan oppnå. Hvis jeg hadde dopet meg, ville alt jeg gjør, vært meningsløst, sier han.

– Jeg vil heller tape enn å vinne gjennom juks, legger han til.

Van der Poel, som også har to junior-VM-gull fra 2014 og 2015, er et av Sveriges største gullhåp før vinterens OL i Beijing.